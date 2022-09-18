Kanal D'den flaş Seversin kararı! Dizinin hayranlarına kötü haber

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı Seversin dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Yaz dönemine konusu ve oyuncu kadrosu ile damga vuran flaş dizinin ilk olarak yayın günü değişti daha sonra televizyon ekranlarında yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte gelen erken final kararı ise izleyicisini üzdü. Peki Seversin dizisi ne zaman final yapıyor? İşte Seversin dizisi ile ilgili son gelişmeler...

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Kanal D ekranlarında 1 Haziran 2022'de yayın hayatına başlayan ve yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği 'Seversin' dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Yaz döneminin beğenilen projelerinden biri olan dizi için erken final kararı verildi. Peki Seversin dizisi ne zaman final yapıyor? Seversin dizisinde neden erken final kararı alındı? İşte ekranların sevilen yaz dizisi Seversin ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Yayın tarihi uzatılmıştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan yaz dizisi Seversin ilk olarak her çarşamba günü izleyicisi ile buluşuyordu. Yapım ekibinin aldığı flaş karar ile günü pazartesi olarak değiştirilmesi izleyicilerde şok etkisi yaratamıştı. İlk 15 bölümün ardından final yapması beklenen dizinin 26. bölümde final yapacağı ortaya çıkmıştı.

Seversin dizisinden erken final

Asya karakterini canlandıran İlayda Alişan ile Tolga karakterine hayat veren Burak Yörük'ün imkansız ama tutkulu aşkını konu alan Seversin dizisinin yayın günün değişmesinin ardından Kanal D'den flaş bir erken final kararı geldi. Projenin kesin olmamakla beraber 26 bölüme kadar uzatılması planlanıyordu. Fakat bu fikirden vazgeçilerek dizinin 21. bölümde ekranlara veda edeceği ekibe açıklandı.

Seversin dizisinin konusu ne?

Seversin dizisi birbirine zıt iki kutupta iki gencin (Asya ve Tolga) kesişen yolları ve bu süreçte yaşanan eğlenceli ve romantik hikayeyi izleyicilerle paylaşıyor. Asya’nın ablası Nazlı oyuncu olmak istemektedir ve Asya’yı da peşinden sürükleyerek Tolga Tuna’nın dizi çekimlerini izlemeye gider. Nazlı’nın selfie isteğine Tolga’nın kaba bir yanıt vermesi Asya’yı çileden çıkarır ve genç kadın kendini beğenmiş oyuncuya haddini bildirir. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

Seversin dizisinin oyuncu kadrosu

İlayda Alişan: Asya

Burak Yörük: Tolga

Nergis Kumbasar: Suzan

Zeynep Kankonde: Şerife

Ceren Taşçı,

Ceren Yıldırım,

Elif Çapkın,

Yağmur Gurur,

Nihayet Şahin,

Atakan Yılmaz,

Ozan Dağgez,

İlkin Tüfekçi,

Ergül Miray Şahin,

Hazal Benli,

Yiğit Dikmen.