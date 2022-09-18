PKK'ya üst üste 2 büyük darbe! MİT Suriye'de Mehmet Gürbüz dahil 5, PÖH Hakkari'de 2 teröristi etkisiz hale getirdi
PKK'ya bir günde iki büyük darbe vuruldu. MİT'in düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de ise PÖH, kıskaca aldığı 3 teröristten ikisini öldürdü birini ise kaçarken yakaladı... İşte ayrıntılar...Abone ol
Ankara'dan peş peşe son dakika haberleri geldi. Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da çembere alınan 3 töreristen 2'sinin Polis Özel Harekat tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ardından MİT'in Suriye'de düzenlediği düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği haberi geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dakika gelişmesini kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Soylu paylaşımında, "PÖH uyardı: 'Teslim olun!' dediler. Teslim olmayan 2 terörist SARI TORBAYA GİRDİ. Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı daha eksildi PÖH, Allah sizleri korusun.." ifadelerini kullandı.