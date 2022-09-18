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OnlyFans hesabı ortaya çıkan hemşire işinden oldu! Açıklama yaptı: Bu haksızlık...

OnlyFans hesabı ortaya çıkan hemşire işinden oldu! Açıklama yaptı: Bu haksızlık...

Cinsel içerikli fotoğraf ve video paylaşım platformu OnlyFans'ta içerik üreten bir hemşire, iş arkadaşlarının ve hastaların hesabını keşfetmesinin ardından işinden oldu. Bunun haksızlık olduğunu düşünen hemşire, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Yetişkinlere özel içerik üreten ve aynı zamanda hemşire olan 22 yaşındaki Jaelyn, ana gelir kaynağının OnlyFans olduğunu açıkladı. Jaelyn, son bir buçuk yıldır bir huzurevinde hemşire olarak çalışıyor. Bir gün işe gittiğinde tanımadığı bir kadın tarafından karşılandı ve işten ayrılması istendi. Kadın, bu şekilde onu çalıştıramayacağını söyledi.

Jaelyn’in çalıştığı huzurevindeki hemşirelerin kendisinin OnlyFans hesabını bulduğu ve hastalarla birlikte içeriklerine baktığı ortaya çıktı.

Bu durumun haksızlık olduğunu düşünen Jaelyn, ‘Para ödedikleri için mesaideyken içeriklerin hepsini görebilirdiler’ dedi. TikTok hesabından durumu paylaşan Jaelyn, takipçileri tarafından desteklendi. Bir takipçisi haksız fesih için şikayette bulunmasını ve her şeyi bir e-postaya kaydetmesini tavsiye etti.

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