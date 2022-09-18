BIST 3.377
DOLAR 18,26
EURO 18,28
ALTIN 983,47
HABER /  GÜNCEL

Vücut tipine göre jean pantolon seçimi akımlara kapılmayın!

Vücut tipine göre jean pantolon seçimi akımlara kapılmayın!

Vücut tipine göre jean seçiminin detaylarını sizler için derledik. İster uzun boylu olun ister kısa; ister zayıf ister kilolu fark etmez doğru jean seçmenin detaylarını bilmiyorsanız kendinizi jean pantolonların içinde yeterince gösteremezsiniz. İşte skinny, mom jean, kısa paça, ispanyol paça ve diğerlerine göre jean seçiminin detayları...

Abone ol

Vücut tipine göre doğru jean modelini seçmek ne kadar önemli biliyorsunuz… Gardırobumuzun joker parçası jean, günümüzü  kurtarabildiği gibi kendimize uygun olanını bulmadığımız takdirde de bizi olduğumuzdan kilolu veya kısa da gösterebilir. İşte doğru jean’i seçerken dikkat etmemiz gereken noktalar.

Vücut tipinize göre en uygun jean pantolonu bulun

Unutmayın ki, iyi bir jean pantolonun gücü her zaman için çok geçerlidir. Kendinizi daha güvenli ve hatta biraz seksi hissetmenize neden olabilir. Vücudunuzu tanıdıktan sonra küçük bir sokak stili taraması yapın; kıvrımlı, zayıf, atletik veya uzun boylu olsanız da, sizin için doğru silueti saptamakla da yola devam edebilirsiniz. Vücut tipinizi belirlemekte zorlanıyorsanız da, jean’lerin modeline göre de seçim yapabilirsiniz.

Koyu renk jean’ler

Jean tonları dönemlere göre popülerlik gösterse de, koyu renk jean’ler her daim moda ve her daim daha kolay kombinlenebilir bir seçenek. Ayrıca koyu renk jean daha ince ve uzun gösterir.

Vücudunuza uygun olan jean’i bulduktan sonraki süreç de önemli. Jean’iniz yıkandıktan sonra da şeklinin çoğunu kaybedebiliyor. Sık yıkamak bu açıdan pek doğru değil.

Denemekten sıkılmayın

Tüm alternatifleri deneyin. Sadece sezonun trendleri üzerine gitmeyin. Moda olanı giymekten çok, size yakışanı bulana kadar uğraşın. Zamanınız olduğunda tüm modellere göz gezdirin ve tüm jean kesimlerini deneyin.

Yüksek belli jean

Yüksek belli jean, bu sezon için de kesinlikle güvenli bir yatırımdır. Bu tarz jean’ler özellikle de uzun boylu kızlar için biçilmiş kaftan niteliği taşımakta. Minyon ve kıvrımlı siluetler ise yüksek belli mom jean pantolonlara veya eteklere şans verebilir.

En ideal mom jean

Yine, 80’lerin tarzında, tercihen hafif bir yıkamada ideal kullanıma gelecektir. Tişört tercih ettiğiniz zaman rahat ve dinamik görünmeyi garantilerken, bluzla da kesinlikle ideal şıklığı yakalayacaksınız. Bel bölgesi ince olanlar ve basen problemi olmayanlar için oldukça uygun bir seçimdir.

Paça boyu önemli

Tüm pantolonlarda olduğu gibi jean’lerde de paça boyu oldukça önemli. Birlikte kullanacağınız ayakkabının topuk boyuna ve paça genişliğine göre bu ayrıntıya da dikkat edin.

6 Uygun kumaşı bulun

Sert denim kumaşlar daha ciddi  ve cool bir görünüm sağlarken, likralı kumaşlarla daha enerjik bir stil yakalayabilirsiniz. İçerisinde en rahat edeceğiniz kumaşı bularak işe başlamak en doğrusu olacak.

İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun

Jean’ler dolabınızın joker parçaları olduğundan, dolabınızdaki her parçayla kombinlenebilirliğini göz önünde bulundurun. Birkaç sezon sonra rafa kaldırmamak için fazla desen ve aksesuar eklemeli jean’leri en sona bırakın.

En iyi skinny jean

En iyi skinny jean, şu an gardırobunuzda duruyor ve onunla göz göze geliyorsanız, ekose desenli blazer ile mükemmel görünümü yakalayacağınızı da biliyorsunuzdur. Pek çok markanın alternatifli skinny jean modelleri, herkese göre en uygunu buldurmaya oldukça müsait.

Uzun ömürlü jean’e giden adımlar…

O mükemmel jean’e kavuştuktan sonra kullanım konusunda oldukça titiz yaklaşmanızı büyük bir anlayışla karşılıyoruz. Haklısınız! Jean’i uzun ömürlü bir şekilde gelecek yıllara taşımanız için bu ufak noktaları kesinlikle es geçmeyin. Unutmayın ki; her zaman için olabildiğince daha az yıkama en önemli noktalardan. Soğuk suyla yıkama ve sonra da kurulama yapılması bir diğer hassas kısımlardan.

ÖNCEKİ HABERLER
OnlyFans hesabı ortaya çıkan hemşire işinden oldu! Açıklama yaptı: Bu haksızlık...
OnlyFans hesabı ortaya çıkan hemşire işinden oldu! Açıklama yaptı: Bu haksızlık...
PKK'ya üst üste 2 büyük darbe! MİT Suriye'de Mehmet Gürbüz dahil 5, PÖH Hakkari'de 2 teröristi etkisiz hale getirdi
PKK'ya üst üste 2 büyük darbe! MİT Suriye'de Mehmet Gürbüz dahil 5, PÖH Hakkari'de 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Kanal D'nin yeni bombası gün sayıyor! O Kız dizisinin fragmanı yayınlandı
Kanal D'nin yeni bombası gün sayıyor! O Kız dizisinin fragmanı yayınlandı
Kanal D'den flaş Seversin kararı! Dizinin hayranlarına kötü haber
Kanal D'den flaş Seversin kararı! Dizinin hayranlarına kötü haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! PÖH kıstırdığı 3 teröristten ikisini öldürdü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! PÖH kıstırdığı 3 teröristten ikisini öldürdü
Putin'e Hindistan Başbakanı'ndan şok sözler: Defalarca konuştuk ama...
Putin'e Hindistan Başbakanı'ndan şok sözler: Defalarca konuştuk ama...
Aman dikkat her 3 ofis çalışanından 1'inde bu hastalıklar var!
Aman dikkat her 3 ofis çalışanından 1'inde bu hastalıklar var!
3 yılda tam 30. kez patladı! Vatandaş isyan etti: Yeter artık...
3 yılda tam 30. kez patladı! Vatandaş isyan etti: Yeter artık...
Pilates yapmanın bu etkilerini duyanlar şaşkınlık geçiriyor! Pilatesin hiç bilinmeyen faydaları
Pilates yapmanın bu etkilerini duyanlar şaşkınlık geçiriyor! Pilatesin hiç bilinmeyen faydaları
İkinci el araçta 6001 km oyunu! Hemen harekete geçtiler...Kritik tarih belli oldu
İkinci el araçta 6001 km oyunu! Hemen harekete geçtiler...Kritik tarih belli oldu