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Tayvan'da 6.9 şiddetinde korkutan deprem! Birçok kentte hissedildi

Tayvan'da 6.9 şiddetinde korkutan deprem! Birçok kentte hissedildi

TAYVAN'ın Taitung kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birçok kentten hissedilen depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'da 6.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. USGS tarafından 7.2 olarak duyurulan ve 6.9 olarak revize edilen depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Yerel saatle 14.44'te meydana gelen depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Başkent Taipei dahil olmak üzere birçok kentte hissedilen deprem yaklaşık 20 saniye sürdü.

Hualian kentine bağlı Yuli ilçesinde şiddetli sarsıntı nedeniyle bir bina yıkıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok kişinin sokaklara çıktığı görüldü.

Öte yandan Tayvan Demiryolları İdaresi, Dongli istasyonundaki bir platformda çökme meydana geldiğini ve 3 vagonun raydan çıktığını bildirdi. Vagonlardaki 20 yolcu tahliye edildi.

USGS, dün Tayvan'ın kıyı kenti Taitung'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Derinliği 10 kilometre olarak bildirilen depremde can kaybı yaşanmamıştı.

Tayvan'ın güneyinde 2016'da meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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