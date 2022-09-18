Murat Dalkılıç Çağla Boz aşkı belgelendi! Köşe kapmaca oynadılar, böyle yakalandılar!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisinin Sen Kapımı Çal dizisinde rol arkadaşı olan Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırmıştı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift sessiz sedasız birlikteliğini sonlandırdı. Geçtiğimiz günlerde adı güzel oyuncu Çağla Boz ile anılan Dalkılıç'ın yeni aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşürken, ikili Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

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Genç kızların sevgilisi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'tan ayrıldıktan sonra yeni aşka yelken açtı. Dalkılıç, geçtiğimiz gece yeni aşkı oyuncu Çağla Boz ile kameralara yakalandı. Bir mekanda sabaha kadar eğlenen yeni çift çıkışta objektiflerden kaçmak için adeta köşe kapmaca oynadı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen yeni aşıkın belgelendiği gecede yaşananlar...

Murat Dalkılıç'ın oyuncu sevdası devam ediyor

Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015’te nikah masasına oturmuş, çiftin ikinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. İkili daha sonra anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Gönlünü bir diğer oyuncu Hande Erçel'e kaptıran Dalkılıç ayrılık sonrası Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çiftin sessiz sedasız ayrılığının ardından ünlü şarkıcı şimdilerde ise oyuncu Çağla Boz'la yeni aşka yelken açtı.

Murat Dalkılıç, Çağla Boz aşkı belgelendi

Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın flaş aşk iddiası belgelendi. Geçtiğimiz günlerde bir yazı kaleme alan Üstündağ, yeni aşıklar için, "İkilinin yaz tatilini Çeşme’de birlikte geçirdiği yönünde çok sayıda telefon aldım" ifadeleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift konu ile ilgili bir açıklama yapmazken geçtğimiz gece Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi ve kameralara yakalandı. Yan yana görüntü vermemeye çalışan Murat Dalkılıç ve Çağla Boz mekan çıkışı objektiflerden kaçarken adete köşe kapmaca oynadı.

Çağla Boz yüzünü saklamaya çalıştı

Ortaya atılan aşk iddialarının ardından Dalkılıç, sevgilisi Çağla Boz ile bir mekanda sabaha kadar eğlendi. Ünlü çift çıkışta kameraları karşısında görünce büyük bir panik yaşarken Dalkılıç, aşkı Çağla Boz'u kendi arabası ile gönderirken kendisi mekanın arka kapısından taksi ile kaçtı. Sevgilisinin arabasına binen Boz ise gazeteciler kendisini çekerken yüzünü saklamaya çalıştı.

Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi Çağla Boz kimdir?

Geçtiğimiz gece yakışıklı popçu Murat Dalkılıç ile bir mekan çıkışı yakalanan oyuncu Çağla Boz ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Aşk yaşadıkları iddialarının ardından objektiflere Çağla Boz'un hayatı merak konusu oldu. İşte Çağla Boz ile ilgili öne çıkan bilgilerden derlediklerimiz...

Sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiren Çağla Boz, 1999 yılında dünyaya gelmiştir. 5 Eylül 2019 tarihinde New York Fashion Week’te düzenlenen defilede podyuma çıkan 23 yaşındaki güzel oyuncu Çağla Boz burada tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye ise devam ediyor.