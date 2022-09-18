BIST 3.377
DOLAR 18,26
EURO 18,28
ALTIN 983,47
HABER /  SPOR

Enner Valencia 12 milyon Euro'luk müthiş teklifi reddetti!

Enner Valencia 12 milyon Euro'luk müthiş teklifi reddetti!

Fenerbahçe’nin en önemli kozlarından biri olan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia için geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan’dan müthiş bir teklif geldi.

Abone ol

Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri olan Ekvadorlu yıldız, bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Tecrübeli oyuncu, henüz sezonun başı olmasına rağmen 7 gole ulaştı.

Valencia'ya dev teklif

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia attığı gollerin yanı sıra Sarı-Lacivertliler'e bağlılığıyla da gönüllere taht kuracak. Yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'dan müthiş bir teklif geldi.

Yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor

Bir Suudi Arabistan kulübü Enner Valencia'ya 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia, 12 milyon Euro'luk teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.

Buradan ayrılmak istemiyorum

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe için astronomik teklifi geri çeviren Enner Valencia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2.4 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Ekvadorlu yıldız 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Dinçerler yüzüğü geri istedi, Hadise konserinde yüzüğünü çıkarıp fırlattı!
Mehmet Dinçerler yüzüğü geri istedi, Hadise konserinde yüzüğünü çıkarıp fırlattı!
Vücut tipine göre jean pantolon seçimi akımlara kapılmayın!
Vücut tipine göre jean pantolon seçimi akımlara kapılmayın!
PKK'ya üst üste 2 büyük darbe! MİT Suriye'de Mehmet Gürbüz dahil 5, PÖH Hakkari'de 2 teröristi etkisiz hale getirdi
PKK'ya üst üste 2 büyük darbe! MİT Suriye'de Mehmet Gürbüz dahil 5, PÖH Hakkari'de 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Yargı, bu akşam yeni sezonunun ilk bölümüyle gümbür gümbür geliyor!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Yargı, bu akşam yeni sezonunun ilk bölümüyle gümbür gümbür geliyor!
Kanal D'den flaş Seversin kararı! Dizinin hayranlarına kötü haber
Kanal D'den flaş Seversin kararı! Dizinin hayranlarına kötü haber
Her yerde aranıyordu! Avustralya’da başına ödül konan çete lideri Türkiye’de öldü
Her yerde aranıyordu! Avustralya’da başına ödül konan çete lideri Türkiye’de öldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! PÖH kıstırdığı 3 teröristten ikisini öldürdü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! PÖH kıstırdığı 3 teröristten ikisini öldürdü
Putin'e Hindistan Başbakanı'ndan şok sözler: Defalarca konuştuk ama...
Putin'e Hindistan Başbakanı'ndan şok sözler: Defalarca konuştuk ama...
Aman dikkat her 3 ofis çalışanından 1'inde bu hastalıklar var!
Aman dikkat her 3 ofis çalışanından 1'inde bu hastalıklar var!
3 yılda tam 30. kez patladı! Vatandaş isyan etti: Yeter artık...
3 yılda tam 30. kez patladı! Vatandaş isyan etti: Yeter artık...