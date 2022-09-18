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Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur Türkiye'ye getirildi

Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur Türkiye'ye getirildi

Organize suç örgütü elebaşı suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur'un getirildiği uçak sabah saatlerinde İstanbul'a indi.

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Elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü davası kapsamında firari olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol görevlilerinden Olur'u uçak altından teslim aldı. Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne getirilen Olur, sağlık kontrolünden geçirildi. Olur'un, İstanbul Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.

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