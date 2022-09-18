Ceviz sevenlerin ağzına layık bu tatlı namınızı duyuracak! Kıbrıs tatlısı için Kıbrıs'a gitmenize gerek yok

Ceviz sevenlere bayram ettirecek bu ziyafet gibi tatlıyı yaptığınızda, yiyenlere parmaklarını da yedireceksiniz. Enfes tadı ve kokusuyla sizi adeta cezbedecek olan bu tatlı, eşi dostu size hayran bırakacak. Bir kere tadına bakan sürekli yapmanızı isteyecek. İşte ağzınıza layık Kıbrıs tatlısı tarifi...

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Kıbrıs tatlısı tarifi

Kalabalık günlerde demliklerde kalmayan çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız bu Kıbrıs tatlısı tarifi tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin, özellikle de ceviz sevenlerin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle herkesin ilgi odağı olacak. Tadına bakan herkes, yapacağınız bu tatlıya bayılacak. Ağızda dağılan muhteşem keki ve enfes kremasıyla, sizi bambaşka diyarlara götürecek olan bu Kıbrıs tatlısını yerken, adeta ceviz ağaçlarının yakınlarında gezintiye çıkacaksınız. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı Kıbrıs tatlısı tarifi...

Kıbrıs tatlısı için malzemeler:

- 3 adet yumurta

- Yarım su bardağı şeker

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı galeta unu

- 1 su bardağı kırılmış ceviz

- 1 su bardağı Hindistan cevizi

- 1 paket kabartma tozu

Kreması İçin;

- 1 litre süt

- 1 su bardağı nişasta

- Yarım su bardağı şeker

- 1 paket vanilya

- 1 paket krem şanti

Şerbeti İçin;

- 2 su bardağı su

- 1,5 su bardağı şeker

- 1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı yapılışı:

- Kıbrıs tatlısı yapmak için, öncelikle şerbeti yapın çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün. Şerber kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp, 15 dakika kadar daha kaynatın.

- Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip, soğuması için bekletin.

- Kekini hazırlamak için; yumurtaları ve şekeri iyice köpürene kadar çırpın. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyip, karıştırın.

- Yağlanmış bir tepsiye ya da büyük borcama dökün.

- 160 dereceye ayarladığınız fırında, 30 dakika pişirin.

- Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün ve soğuması için biraz bekletin.

- Kreması için; krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

- Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve çırpıcıyla 5 dakika çırpın.

- Soğumuş şerbetli kekin üzerine, bu kremsi muhallebiyi dökün.

- Üzerine bolca Hindistan cevizi (ben ceviz serptim) serpin.

- Daha sonra, hazırladığınız tatlıyı buzdolabında 2-3 saat bekletip dinlendirdikten sonra çıkarıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...