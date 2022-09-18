Günde 4 tane yeyin ömrünüz 5 sene uzasın! İşte üzümün bilinmeyen bir faydası daha

Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmek herkesin hayalidir, şüphesiz. Sağlıklı bir yaşamın formülü ise vücudumuza iyi bakmaktan ve onu çok iyi tanımaktan geçiyor. Bunun için öncelikle beslenmemize dikkat etmek ve bu konuyu çok ciddiye almak gerekiyor. Bu iddiayı destekleyen pek çok kanıt gibi, Foods dergisinde yayınlanan bir çalışma, üzümün koruyucu potansiyelini ortaya koyan veriler elde etti.

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Gün içinde bazen farkına bile varmadığımız, çoğu zaman ayak üstü yaptığımız atıştırmalıkların hayatımızı ne kadar etkilediğini biliyor muydunuz? Hayatınızda yapacağınız küçük bir değişimle daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz. Mesela günde sadece 4 5 tane üzüm yiyerek hayatınızda neleri değiştirebilirsiniz birlikte bakalım...

Günde 4-5 üzüm yiyerek neler değişecek tanık olun

Batı New England Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ve eczacılık profesörü John Pezzuto başkanlığındaki araştırma, üzümlerin yüksek yağlı bir diyetin etkilerine karşı koyup koyamayacağını belirlemeye çalıştı.

Bir çalışma, tipik olarak batı ülkelerinde tüketilen yüksek yağlı bir diyete günde iki fincandan üzümün biraz altına eşit miktarda üzüm eklenmesinin, karaciğer yağlanmasında azalma ve daha uzun yaşam süresi sağladığını gösterdi.

Daha uzun yaşamanın sırrı üzümde

Bir dizi deneyde, fareler tipik olarak tüketilen yüksek yağlı bir diyetle beslendi. Ayrıca, küçük bir meyve kabına eşdeğer günlük bir toz üzüm takviyesi aldılar.

Sonuçlar, laboratuvar farelerinin daha az yağlı karaciğere sahip olduğunu ve akranlarından daha uzun yaşadığını gösteriyor.

Profesör Pezzuto, çalışmada gözlemlenen değişikliğin, bir insanın yaşamında dört ve beş yıl artış ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Faydaları say say bitmiyor

Yaz mevsiminin baş tacı olan üzümün faydaları saymakla da bitmiyor. Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm migrene iyi gelir.

Hazımsızlığı doğru miktarda yendiğinde azaltır. Çok az bilinse de kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur. Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcı olur. Kolesterolu dengeler, Böbrek bozukluklarını onarmaya yardımcıdır, astıma karşı faydalıdır.