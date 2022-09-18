Gerard Pique ile Shakira arasında sular durulmuyor! Şantaj iddiası ortalığı karıştırdı!

2010 Dünya Kupası'nda başlayan Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira arasındaki büyük aşk 12 yıllık beraberliğin ardından sürpriz bir şekilde sona ermişti. Aldatma iddialarından sonra Kolombiyalı güzel, Pique'yi terk etmişti. Ayrılık sonrası ikili arasında yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. İspanyol gazetesi La Razon'un haberine göre ünlü futbolcu eski sevgilisi Shakira'ya şantaj uyguluyor.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile yıldız futbolcu Gerard Pique aşkı 2010 Dünya Kupası'ndan hemen sonra büyük ses getirmişti. Dev organizasyonun resmi şarkısını seslendiren Shakira gönlünü o yıl İspanya ile dünya şampiyonu olan Pique'ye kaptırmış çiftin mutluluğu tam 12 yıl sürmüştü.

Aldatma iddialarından sonra gelen ayrılık

Barça'nın yıldızı Gerard Pique ile ilgili aldatma iddialarının ardı arkası kesilmemişti. Pique'nin karısı Shakira'yı aldattığı iddiaları ortaya atılırken güzel şarkıcının kendisini yakaladığı ve bu yüzden evleri ayırma kararı aldığı söyleniyordu. Barcelona'dan takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle birlikte olduğu iddiaları ortaya atılırken, Gerard Pique'nin Shakira'yı bir organizasyon firmasının müdürüyle aldattığı öne sürülmüştü.

Takım arkadaşının kardeşi ile yakalandı

Daha önce takım arkadaşı Gavi'nin annesi ile ilişki yaşadığı iddia edilen tecrübeli futbolcu bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle ilişkiye yaşamaya başladı. İlk olarak bir parti sırasında Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Chia Marti ile sarmaş dolaş yakalanan Gerard Pique daha sonra güzel isim ile el ele yakalanmıştı.

Çocukları için şantaj uyguluyor

Boşanma sürecine giren Shakira ve Pique ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İspanyol gazetesi La Razon'un haberine göre; Yıldız futbolcu Gerard Pique eski aşkı Shakira'ya çocuklarının velayeti için şantaj uygulamaya başladı. Ayrıldıktan sonra büyük bir kriz yaşayan ikili sık sık gündeme gelmeye devam ederken şantaj iddiaları ise adeta ortalığı karıştırdı. İddiaya göre Shakira'nın kazandığı toplam 21 tane Grammy ve Latin Grammy heykelinin 12 tanesi Gerard Pique'nin kurucusu olduğu Kosmos adlı yapım şirketinde bulunuyor. Ve yine futbolcu bu heykelleri velayet davasında koz olarak kullanmak için şarkıcıya iade etmiyor.

Shakira'nın açıklamaları çok konuşulmuştu

Kolombiyalı şarkıcı 2019 yılında The Guardian'a verdiği röportajda ayrılığın sinyallerini şu sözlerle vermişti; Pozitifliğini yitirdiğini söyleyen Shakira, "Karamsardım. Çekilmez bir insan olmuştum artık. Gerard en kötü yüzümü gördü" diye konuşmuştu. Yine 2022 yılında podcast kanalına konuk olan Shakira eski eşi ile ilgili, "Kocam, erkek arkadaşım, bebek baba, ona ne demek istersen, o bir zavallı, çünkü maalesef ki o beni çok uzun süre beklemek zorunda. Evet, bazen beni beklemekten sıkılıyor ve bıkıyor, çünkü Kolombiya saati Katalonya saati ile aynı değil. Pique, zihnini dakik olarak yapılandırmış, ancak benimkisi tamamen farklı" demiş bu açıklamaları uzun süre konuşulmuştu.