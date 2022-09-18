Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu bir araya geldi: Avşar kızı "Garip bir duygu eyvah" diyerek paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde havuz başında bikini pozuyla sosyal medyayı sallayan 58 yaşındaki Hülya Avşar bu kez de aile fotoğrafıyla gündeme gelmeyi başardı. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile katıldığı düğün töreninden bir kareyi paylaşan Avşar kızının altına düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı.

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Rol aldığı projelerde oynadığı karakterlerle, şarkıcılığıyla ve duru güzelliğiyle magazin basınının ilgi oldağı olan Hülya Avşar bu kez aile fotoğrafı ile gündeme gelmeyi başardı.

'Annesinin kızı dedirtti'

1997 yılında dünyavine giren Hülya Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu 2005 yılında boşandıktan sonra kızları Zehra için sık sık bir araya gelemeye devam ediyor. İkili bu kez de kızları Zehra'nın çocukluk arkadaşının düğün töreninde bir araya geldi. Sosyal medyada düğünden bir kareyi paylaşan Hülya Avşar'ın altına düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim paylaşımının altında "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah" notunu düşerken bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmazken düzgün fiziğiyle 'Annesinin kızı' dedirtti.

İşte Hülya Avşar'ın paylaştığı o kare;

Kaya Çilingiroğlu sordu: 'Hangimize benziyor'?

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 1997 yılında düyanevine girmişti. Çiftin bu evlilikten 'Zehra' adında bir kız çocuğu olurken ikili 2005 yılında anlaşamayarak yol ayrımına gitmişti. Ayrıldıktan sonra sık sık kızları Zehra için arkadaş kalarak bir araya gelen Avşar ve Çilingiroğlu sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Hülya Avşar'ın paylaştığı düğün karesinin ardından eski eş Kaya Çilingiroğlu Zehra ile Hülya Avşar'ın bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı. Paylaşımının altında 'Hangimize benziyor' diye soran Çilingiroğlu'na takipçileri 'Size daha çok benizyor maşallah' yorumlarında bulundular.

İşte Kaya Çilingiroğlu'nun o paylaşımı;

Bikinili pozu sosyal medyayı salladı

Şarkıları ve oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde havuz başında verdiği bikinili pozu ile sosyal medyayı sallamıştı. Oyunculuk ile başladığı kariyerine şarkıcılık ile devam eden ünlü isim son olarak yönetmeliğe soyunmuş ve Yapma Aşkım klibini kendisi çekmişti. Sosyal medyayı da oldukça sık kullanan Avşar kızı evinin bahçesinde havuz keyfi yaptığı sırada çekildiği pozu takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına hayranları '58 değil 38 yaşında' diye yorum yaptı.

İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan o pozu;