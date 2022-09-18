Milli takım açıklamaları olay oldu: Emre Belözoğlu ve Arda Turan için flaş iddia!

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapan eski futbolcu Emre Belözoğlu, Başakşehir'de gösterdiği başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa bir süre önce futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan ve Belözoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. VOLE programında spor yorumculuğu yapan Serdar Ali Çelikler'in Milli takım açıklamarı adeta olay oldu.

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Başakşehir'de göreve geldiği günden beri başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'e ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa'da İtalyan takımı Fiorentina engelini 3-0 geçen Belözoğlu ve futbolu kısa süre önce bıraktığını açıklayan Arda Turan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Emre Belözoğlu ve Arda Turan için flaş iddia!

VOLE programında spor yorumculuğu yapan Serdar Ali Çelikler, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un ayrılacağı iddialarının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çeliker yaptığı açıklamada, Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacağını ve genç hocanın yardımcılığını futbolu yeni bırakan Arda Turan'ın yapacağını iddia etti.

Emre ve Arda Milli Takım'da

Futbolu kısa bir süre önce bıraktığını "Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek" diyerek açıklayan Arda Turan ile futbolu bıraktıktan sonra Başakşehir'de başarılı işler başaran Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emre Belözoğlu flaş bir iddia geldi. Vole programında konuşan Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu; "A Milli Takım'a gider, yardımcısı da Arda Turan olur." ifadelerini kullandı.

"İspanya’da başlangıç yapmalı"

VOLE programında yer alan bir diğer yorumcu Önder Özen ise bir zamanlar Katalan devi Barcelona forma giyen Arda Turan için "İspanya’da başlangıç yapmalı" derken Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ile ilgili "Milli takıma gerçekten yakın. Böyle bir şey olursa kimse şaşırmaz." şeklinde konuştu.

Stefan Kuntz bırakıyor mu?

19 Eylül 2021'de imza atarak A Milli Futbol Takımının başına geçen Stefan Kuntz'un ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık iddialarının ardından herhangi bir resmi açıklama bulunmazken Milli takım ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kuntz, Ay-Yıldızlılar'ın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Arda Turan'dan duygusal veda

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı. Bir zamanlar Atletico Madrid'de oynadığı futbol ile çıtasını yükselten daha sonra kariyerini zirvesine Barcelona'da ulaşan tecrübeli futbolcu veda haberini eşinin YouTube hesabından yapılan özel bir video ile duyurmuştu.

Tecrübeli futbolcunun eşi Aslıhan Doğan Turan, Youtube hesabından yayımladığı videonun altında 'Eşim, başarılarla dolu futbolculuk kariyerini bugün noktalıyor. O hayatını milyonlarla paylaştı, ben de onunla... Bana ve ailene yaşattığın, yaşatacağın her şey için teşekkür ederiz. Ayrıca eşime bu vedayı benim kanalım vasıtası ile yaptığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"Kramponları asma vakti"

Arda Turan için özel hazırlanan videoda yıldız futbolcu çocukluğundan kariyerinin sonuna kadar düşüncelerini, anılarını ve hikayesini anlattı ve "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti" diyerek futbola veda etti.