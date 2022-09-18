Yeşil Çam'ın efsane ismi genç kızlara taş çıkıyor! Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Bir dönemin yıldız ismi ve Yeşilcam'a damga vuran oyuncu Serpil Çakmaklı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Yıllara meydan okuyan duru güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Çakmaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelmeyi başardı.Abone ol
Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, Yeşilçam'da Banu Alkan ve Kemal Sunal gibi usta isimlerle rol alan eski oyuncu Serpil Çakmaklı, 60 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile genç kızlara adeta taş çıkarıyor.
Son halini görenler gözlerine inanamadı
TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı diziyle seyirci ile buluşan ve şöhret basamaklarını tek tek çıkan güzel oyuncu Serpil Çakmaklı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.
'Bu İkiliye Dikkat' filminde Banu Alkan ile birlikte rol alan Serpil Çakmaklı hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyada son halini paylaşan Çakmaklı, 60 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor. Son halini Instagram hesabında paylaşan efsane isim takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken hayranları "Yılların eskitemediği birisiniz", "Yıllar vız gelmiş", "Hâlâ güzelsiniz","Gençlere taş çıkartıyorsunuz" gibi yorumlar yaptı.
İşte Serpil Çakmalı'nın son hali;
Çocuk aldırdığı iddia edilmişti
Flash TV'de yayınlanan magazin programı Al Sana Haber'de ortaya atılan çocuk aldırma iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Al Sana Haber'in moderatörü Sisi lakaplı Seyhan Soylu, ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın Serpil Çakmaklı'yı hamile bıraktığını iddia etmişti. Serpil Çakmaklı'nın Nihat Doğan'ın 17 yaşında olduğunu öğrenince bebeği aldırdığını iddia ederken 'Çocuk aldırma iddiası' günlerce konuşulmuştu. Soylu'nun Banu Alkan'ın Nihat Doğan için oyuncu arkadaşı Serpil Çakmaklı ile saç saça baş başa kavga ettiğini söylemesi de ayır bir olay olmuştu.
İddia sahibi Seyhan Soylu açıkmalarında şu ifadeleri kullanmıştı;
Serpil Çakmalı ile Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiği yıllarda henüz Nihat Doğan o zamanlarda 17 yaşındaydı. O yıllarda çok çapkındı. Kadınlar onun 17 yaşında olduğunu bilirse yüzüne bakmazlar diye, sahte kimlikle dolaşırdı. 26 yaşındayım diye kadını kandırdı. O tarihte Nihat reşit yaşta olmadığı için oyuncu Serpil Çakmaklı 2 aylık hamileyken çocuk aldırdı O tarihlerde de Serpil Çakmaklı büyük star ve bir içim su, Serpil Nihat'a sormuş, tabii ki Nihat kadını 26 yaşındayım diye kandırmış, sahte kimlik göstermiş kadında ne bilsin bunun fırlama kurnaz olduğunu, öğrenince çocuğu aldırıp hemen ayrıldı.' Nihat doğan ne yapacağını bilemeyerek konuyu değiştirmeye çalıştı ve 'Beni rezil ettin yeter' diyerek susturmaya çalıştı.