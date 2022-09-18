Yeşil Çam'ın efsane ismi genç kızlara taş çıkıyor! Son halini görenler gözlerine inanamadı!

İddia sahibi Seyhan Soylu açıkmalarında şu ifadeleri kullanmıştı;

Serpil Çakmalı ile Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiği yıllarda henüz Nihat Doğan o zamanlarda 17 yaşındaydı. O yıllarda çok çapkındı. Kadınlar onun 17 yaşında olduğunu bilirse yüzüne bakmazlar diye, sahte kimlikle dolaşırdı. 26 yaşındayım diye kadını kandırdı. O tarihte Nihat reşit yaşta olmadığı için oyuncu Serpil Çakmaklı 2 aylık hamileyken çocuk aldırdı O tarihlerde de Serpil Çakmaklı büyük star ve bir içim su, Serpil Nihat'a sormuş, tabii ki Nihat kadını 26 yaşındayım diye kandırmış, sahte kimlik göstermiş kadında ne bilsin bunun fırlama kurnaz olduğunu, öğrenince çocuğu aldırıp hemen ayrıldı.' Nihat doğan ne yapacağını bilemeyerek konuyu değiştirmeye çalıştı ve 'Beni rezil ettin yeter' diyerek susturmaya çalıştı.