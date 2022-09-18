Protez ve takma tırnak kullanmaya son! Hızlı ve sağlıklı uzayan tırnaklar için bu yöntemleri deneyin

Ellerinizin bakımlı ve güzel görünmesi için tırnaklarınızın sağlıklı olması gerekir. Zayıf ve çabuk kırılan tırnaklar, ellerinizin de bakımsız ve kötü görünmesini sağlar. Bakımsız bıraktığınız tırnaklarınız sağlıklı bir şekilde uzayamayacağı için de kırılmaya devam eder. İşte evde yapabileceğiniz tırnak bakımı tüyoları...

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Bakımlı ve zarif ellere sahip olmak istiyorsanız, öncelikle bakımlı ve sağlıklı tırnaklara sahip olmalısınız. Düzenli olarak tırnak bakımı yaparak, ellerinizin daha güzel ve nazik durmasını sağlayabilirsiniz. Zayıf ve çabuk kırılan tırnaklara sahipseniz dert etmeyin. Bu tırnak bakımı tüyoları sayesinde evden dışarı çıkmadan, kendi tırnaklarınıza kendiniz bakım yapabileceksiniz. Protez ve takma tırnaklara para harcamaya son! Bu yöntemlerle, kendi tırnaklarınız eskisinden daha sağlıklı ve dayanıklı olacak. İşte o yöntemler...

Çok sık oje sürmeyin

Tırnaklarınızı farklı farklı ojelerle renklendirmeyi çok seviyor olabilirsiniz. Fakat çok sık oje sürmek tırnaklarınızın hava almasını engeller. Tırnaklarınız uzun süre ojeye maruz kalırsa, ojedeki kimyasallar tırnağınıza sızabilir. Bu durum da tırnaklarınızın sağlığını bozar. Tırnaklarınız cansızlaşır ve daha kolay kırılır.

Tırnak makası yerine törpü kullanın

Tırnaklarınızı düzenli aralıklarla tırnak makası kullanarak kısaltmak tırnakları daha güçsüz ve kırılgan hale getirir. Tırnak makası kullanımı en kolay ürünlerden biri olsa da kırıklara, çatlaklara ve soyulmalara yol açabilir. Bundan dolayı tırnakları tırnak makası yerine törpü yardımıyla kısaltmak gerekir. Çünkü törpü tırnağınıza baskı uygulamaz. Bu sayede çatlamaların önüne geçebilirsiniz.

Ellerinizi nemlendirin

Elleriniz gün içerisinde her yüzey ile temas ettiği için çok fazla kirlenir ve nemini kaybeder. Ellerinizin bakımını sağlamak ve tırnaklarınızın sağlığını korumak için gün içerisinde su ve sabun kullanarak ellerinizi yıkamanız gerekir. Fakat kullandığınız sabunların elleri kurutmamasına dikkat etmelisiniz. Bununla beraber, ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici krem ile masaj yapmanız gerekir.

B vitamini açısından zengin gıdalarla beslenin

Tırnak sağlığınız için B vitamini açısından zengin içeriği olan gıdaların tüketimine dikkat etmeniz gerekir. Tırnak sağlığı için gerekli olan vitaminlerden biri B vitaminidir. Bundan dolayıdır ki, beslenme listesine B vitamini açısından zengin gıdalar eklemek tırnakları güçlendirmenize destek olabilir. B vitamini bakımından zengin gıdalar tırnakları güçlendirir ve kırılmalarını engeller. Tırnakların daha sağlıklı ve güçlü uzamasına destek olur.

B vitamini açısından zengin gıdalar;

Tam tahıllar

Kırmızı et ve balık

Yumurta ve süt ürünleri

Baklagiller

Tohumlar ve fındık

Yeşil yapraklı sebzeler

Meyveler