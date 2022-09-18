Mideniz boşken zeytinyağı içmek için 9 harika nedene bakın! Meğer çok yalnış biliyormuşuz!

Sofraların baştacı ve yemeklerin olmazsa olmazı olan zeytinyağı tam bir şifa deposu. Uzmanların da sağlık açısından sık sık kullanmamızı önerdiği zeytinyağını aç karnına içerseniz neler oluyor biliyor musunuz? İşte mideniz boşken zeytinyağı içmek için harika 9 neden!

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Biliyoruz başlığı okuyunca size biraz ilginç geldi, belki de aç karnına zeytinyağı içme fikri midenizi bulandırdı. Girdiği her yemeği bir ziyafete çeviren zeytinyağını, sofraların baş tacı olan bu şifa deposunu aç karnına bir yemek kaşığı içtiğinizde vücudunuzda neler değişiyor bir de şimdi görün...

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Zeytinyağında bulunan yağ asitleri çeşitli bağışıklık işlevleriyle ilgili olarak önemli bir rol oynar. Örneğin, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi ve desteklenmesi için ve hatta bağışıklıkla ilgili doğuştan gelen hastalıkların tedavisi için de çok yararlıdır.

Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Son zamanlarda bağışıklık sisteminin önemini daha çok anlar olduk. Bağışıklık sistemin sağlıklı çalışması için verilen beslenme önerileri, gıda takviyeleri ve çeşitli ürünler sık sık karşımıza çıkıyor. Bizi soğuk algınlığından kansere kadar çok çeşitli hastalıklardan koruyor. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip değilseniz hastalıklar sizin de kapınızı çalabilir.

Zeytinyağı tam bir E vitamini deposu

Zeytinyağı da vücut tarafından emilebilen en önemli antioksidanlardan E vitamini kaynağıdır. Bir besinde bir madde çok olabilir ama önemli olan o besinden vücudumuzun ne kadar faydalandığıdır.

Polifenol doğada bulunan en güçlü antioksidanlardandır. Polifenol seviyesi yüksek bir zeytinyağından vücudun alabildiği bu faydalı bileşiklerin oranı %45-50’lere kadar çıkabilmektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır.

Kalın bağırsağı iyileştirir

Zeytinyağı, kansere yol açabilecek zararlara karşı hücreleri korur. Ayrıca kalın bağırsağı güçlendirerek kabızlık durumunda rahatlama sağlar.

Daha iyi cilt, saç, tırnaklar ve kemikler.

Zeytinyağı cildiniz, tırnaklarınız ve saçlarınız için de son derece yararlı bir besindir. Zeytinyağı saç ve tırnakları yatıştırır, onarır, besler ve daha hızlı uzamalarını sağlar. Bu durum hem erkeklerin hem de kadınların çok hoşuna gider. Tüketerek kullandığınızda daha etkili olsa da, zeytinyağını saç veya cilt maskesi olarak da kullanabilirsiniz.

Karaciğeri temizler

Karaciğer, vücudumuzda son derece önemli bir rol oynar: iç sistemlerimizin tümünü temizler. Bazen karaciğerin kendisini de temizlememiz gerekir, bu da en iyi ve güvenli şekilde zeytinyağı ile yapılabilir!

Kilo verdirir, mide sağlığınızın korunmasına yardımcı olur

Zeytinyağı çok fazla miktarda yağ asidi içerir: yağ asidi, kısa süre içinde ‘tok’ hissetmenizi sağlayan sağlıklı bir yağ türüdür. Kabızlık ve reflü probleminize en pratik çözümdür. Zeytinyağının içindeki polifenollerin Helicobacter Pylori bakterisi üzerindeki yok edici etkisi laboratuvar çalışmalarında gösterilmiştir.

Kalbinizi korur

İki tip kolesterol vardır: LDL (kötü tip) ve HDL (iyi tip). HDL, LDL’yi giderir. Vücudumuzdaki HDL seviyesini nasıl artırabiliriz? Bunu yapmanın en iyi yollarından biri tahıllar, sebzeler, meyveler ve zeytinyağından oluşan Akdeniz tipi diyet ile beslenmektir. Zeytinyağı, HDL kalitesinin iyileşmesini sağlar. Bol miktarda doğal su içmek de her gün yapılması gereken diğer bir önemli şeydir. Bu şekilde sağlığınızı koruduğunuz gibi hastalıklara yakalanma olasılığınızı da azaltmış olursunuz.

Enfeksiyonları azaltır

Tıpkı Ibuprofen gibi, zeytinyağı da vücutta oluşan enfeksiyonları azaltır. Bu konuda yapılan araştırmalar, 3-4 kaşık zeytinyağının bir Ibuprofen dozunun %10’u kadar etkili olan doğal bir yol olduğunu gösteriyor. Bu tam bir kazan-kazan durumudur çünkü çok fazla ilaç kullanmak sağlığımız için zararlıdır. Ne kadar doğal ürünler kullanır ve ilaçlardan uzak durursak kendimiz için o kadar iyi bir şey yapmış oluruz.