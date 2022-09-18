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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı! 'Sigarayı bırak' dedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı! 'Sigarayı bırak' dedi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı! 'Sigarayı bırak' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'taki Central Park'taki yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı! 'Sigarayı bırak' dedi

Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı! 'Sigarayı bırak' dedi

Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu.

İŞTE ERDOĞAN'IN CENTRAL PARK GEZİSİNİN VİDEOSU

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı! 'Sigarayı bırak' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

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