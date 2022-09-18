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Londra polisinden Kraliçe'nin cenaze töreni için olağanüstü güvenlik önlemi

Londra polisinden Kraliçe'nin cenaze töreni için olağanüstü güvenlik önlemi

Dünyanın dört bir yanından 500'den fazla lider ve üst düzey yetkilinin yarın katılacağı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in başkent Londra'da düzenlenecek cenaze töreni öncesi, İngiliz polisi olağanüstü güvenlik önlemi alıyor.

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Kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra çok sayıda devlet liderinin katılacağı Westminster Abbey Kilisesi'ndeki cenaze töreni öncesi on binlerce polis memuru, başkent Londra'da görevlendirildi. Güvenlik güçlerinin vardiyaları uzatıldı, izin günleri iptal edildi.

Silahlı polisler, keskin nişancılar, arama köpekleri, CCTV güvenlik kameraları, atlar ve helikopterlerin yer alacağı şimdiye kadarki en büyük güvenlik operasyonlardan birinin sorumluluğunu ise Metropolitan Polis Teşkilatı üstleniyor.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenaze töreni hazırlıkları kapsamında, telefon kulübeleri ve çöp kutuları elle aranıyor, gerekli görüldüğü durumlarda kapatılıyor.

Yarın parlamentodaki Westminster Hall'den resmi cenaze töreninin yapılacağı Westminster Abbey Kilisesi'ne getirilecek Kraliçe'nin tabutunun arkasında başta oğlu İngiltere Kral 3. Charles olmak üzere diğer Kraliyet ailesi üyeleri yürüyecek.

Yaklaşık 2 bin kişinin yer alacağı kilisedeki resmi cenaze törenine katılacaklar arasında, ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki gibi çok sayıda üst düzey isim bulunuyor.

Öte yandan, Kraliçe Elizabeth'in yarınki cenaze törenine, Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi, İran'a ise büyükelçi düzeyinde davet gönderildi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenini, ülke ve dünya çapında milyonlarca kişi de canlı yayından izleyebilecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, yarın başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

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