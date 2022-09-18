Pelosi'den skandal çıkış! Ermenistan'da ağlayıp "Sorumlusu Azerbaycan ve Türkiye" dedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, Ermenistan ziyaretinde hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi suçladı. Azerbacan-Ermenistan savaşında ölen Ermeni askerler için gözyaşı döken Pelosi, "Sorumlu Azerbaycan ve Türkiye" iddiasında bulundu.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan'daki temaslarına başladı. Geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. Dün akşam saatlerinde başkent Erivan'a ulaşan Pelosi'ye Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone ve Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti.

Kabul edilmesi lazım: Azerbaycan başlattı

Heyet, sabah saatlerinde Erivan'da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret etti. Daha sonra Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, daha ilk diplomatik görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulundu. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" dedi.

Sorumlusu Azerbaycan ve Türkiye

Bölgedeki sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten Pelosi, Türkiye ve Azerbaycan'ı daha önce de çatışmalardan sorumlu tuttuklarını belirterek, "Görüşmenin başında da kongredeki her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttuğundan bahsettik" diye konuştu. Pelosi ayrıca, ABD'nin bölgedeki istikrar için aktif rol oynadığını ve Ermenistan'ın bu gibi olağanüstü durumlarda yanında olduğunu söyleyerek, "Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" dedi.

ABD bizim için kilit role sahip

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan da basın toplantısında Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına karşı askeri saldırılar başlattığını savunarak, "Ermenistan ziyaretiniz ülkemiz için en zor dönemde gerçekleşiyor. Bu açıdan ziyaretinizi takdir ediyoruz. Bildiğiniz gibi, 13 Eylül'den itibaren Azerbaycan, Ermenistan'ın egemen topraklarına karşı yeni saldırılar başlattı. Azerbaycan ordusu sadece Ermenistan'ın sınır mevzilerini değil, birçok yerleşim yerini ve sivil altyapıyı da acımasızca bombalamalara maruz bıraktı. Maalesef yaşamını yitiren çok sayıda kişi var" ifadelerini kullandı.

Pelosi'nin ziyareti ne anlama geliyor?

Ermenistan'ın provokasyonları sürerken Pelosi'nin bu ziyaretin anlamı ne? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, CNN Türk canlı yayınında değerlendirdi. Tokmakoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Pelosi’nin Tayvan ziyareti çerçevesinde baktığımızda ABD’nin otokrasiye karşı olan demokrasi perspektifindeki politikalarını anlatmak üzere yaptığı faaliyetleri Pelosi üzerinden gerçekleştirmeye başladı.

Çin ile ABD’nin gerginliğini biliyoruz ve o gerginliği orada provake edilmesi şeklinde dünya medyasında tartışılan bir hadise meydana geldi. Tepki almıştı, peşinden başka heyetler daha gitmişti. Şimdi ABD’nin Pelosi ile Güney Kafkasya’ya dokunduğu bu anı şu an işaret etmemiz gerekiyor ki bundan sonra ABD heyetlerinin gelmesi muhtemeldir. Birkaç heyet geldikten sonra bir plan işleyeceğini öngörmemiz gerekiyor.

Demek ki burada Ermenistan’a ne tür destek verilecek. Politik manada, uluslararası medyada yapılacak destek, savunma ihtiyaçları bunların amacı Türkiye’nin sinirlerine dokunmak bakımından soykırım anıtı ziyareti var. Onu not etmemiz gerekiyor. Azerbaycan-Ermenistan çatışması var onu not etmemiz gerekiyor ama esasen burada Güney Kafkasya’daki meselede ABD’nin Rusya’ya yönelik olarak ne gibi bir faaliyet içerisinde olacağının Pelosi üzerinden okunmasındadır. Büyük pencereden bakıldığında bu operasyonun başlamasının ilk adımı olarak nitelendirilebilir.”