Bunları yaparsanız ilişkinizi biter! Uzak durmanız gereken bu konular ilişkilerin ömrünü kısaltıyor

Herkes, sevdiği kişiyle beraber mutlu ve uzun bir birliktelik geçirmek ister. Fakat ilişkide her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Bazı konular vardır ki, mutlu giden ilişkinizi bozup partnerinizle ayrılmanıza sebep olabilir. İlişkinizde yapmamanız gereken şeyleri sizler için derledik...

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Aşk ve ilişki konusu çoğu zaman karmaşık bir yapıda olur. Kadınların ve erkeklerin ilişkide beklediği şeyler genelde birbirinden farklı olduğu için her zaman mutlu bir birliktelik sürdürmek mümkün olmayabilir. Bazı davranışlar, ilişkilerin ömrünü kısaltarak çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına yol açabilir. Mutlu giden birlikteliğinizi bu davranışlarla bozmayın diye sizler için derledik. İşte mutlu giden ilişkileri bozan o konular...

Sürekli beraber olmak

Sağlıklı ve mutlu giden bir ilişkide çiftlerin birbirlerine elbette bağlı olması gerekir. Fakat sürekli bir arada olmaz ve her şeyi birlikte yapmak bir süre sonra çiftlere zarar verir. İlişkinizin sorunsuz devam etmesini istiyorsanız sürekli beraber olmak yerine birbirinize özel zamanlar tanımanız gerekir. İlişkinizi çok bağımlı olarak ve sürekli bir arada olarak geçirmediğiniz sürece, her şeyin çok daha iyi olduğunu göreceksiniz.

Asla tartışmamak

Herkes ilişkisinin sorunsuz devam etmesini ister. Bu nedenden dolayı tartışmalardan ve anlaşmazlıklardan kaçınırlar. Fakat yaşanan sorunların üzerine tartışmamak ilişkilerin ömrünü oldukça kısaltır. Burada bahsettiğimiz şey, kesinlikle şiddetli kavgalar değildir. Çiftlerin tartışarak sorunlarını çözmesi ve anlaşması gerekiyor. Yoksa zamanla içinizde biriktirdiğiniz çözümsüz olaylar ilişkinizin bitmesine yol açıyor.

Aşırı fedakar olmak

İlişkinizde her zaman tek bir taraf fedakarlık yapıyorsa bir süre sonra aranızdaki çatışmalar ve tartışmalar artar. Sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istemek çok doğal ve hoş bir davranıştır. Fakat bu davranışı sergilerken, sürekli kendi isteklerinizden taviz veriyorsanız bir süre sonra ilişkinizin yolunda gitmediğini göreceksiniz. Çünkü partneriniz zamanla bu fedakarlıkları fark etmeyebilir. Onun için bu durum sıradan bir hale gelebilir.

Ortak planlar

Birlikte mutlu bir ilişki içinde olduğunuz partnerinizle ortak amaçlar ve planlar etrafında birleşebilmek çok güzeldir. Hayata aynı penceren baktığınızda geleceğe yönelik hayalleriniz de birbirine benzer. Fakat bütün bir ilişkinin ortak bir amaç üzerine kurulması pek de hoş olmaz. Çünkü zamanla herkesin düşünceleri ve istekleri değişebilir. Düşünceler ve hayaller de değişebilir. Çiftlerin bu ortak amaçlardan vazgeçmesi ilişkilerin çabucak zarar görmesine yol açabilir ve iki taraf da hayal kırıklığına uğrar. Bu tür şeyler, ilişkinizin ömrünü kısaltır.