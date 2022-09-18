Çeşme'de makilik alanda yangın çıktı! Evleri boşaltın anonsları yapılıyor

İZMİR'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara göre Çeşme Marina bölgesinde "evleri boşaltın" anonsları yapılıyor.Abone ol
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi. Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Çeşme Marina yakınlarındaki yangın nedeniyle yangına yakın bölgedeki vatandaşlara "evlerinizi boşaltın" anonsları yapıldığı paylaşımları yapılıyor.