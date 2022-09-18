Google yanlışlıkla bir kişiye 250 bin dolar gönderdi

Google, blog yazarı ve güvenlik mühendisi olan Sam Curry adlı kişiye yanlışlıkla 250 bin dolar gönderdi. Curry'nin parayı iade etmesi ise yaklaşık 1 ay sürdü.

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Sam Curry adlı bir kişi Çarşamba günü, Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntüsüyle kendisine Google tarafından gönderildiği görülen 249 bin 999 dolar bakiye olan hesabını paylaştı.

Curry'e bu para aslında yaklaşık 1 ay önce gönderildi. Durumu fark eden adam hızlıca Google ile iletişime geçti ancak Google Curry'e cevap vermedi.

Curry'de son çare olarak Twitter üzerinden Google'ı etiketleyerek "Google'ın bana yanlışlıkla 249 bin 999 doları göndermesinin üzerinden 3 haftadan biraz fazla zaman geçti ve hala destek talebime geri dönen olmadı. @Google ile iletişime geçmemizin bir yolu var mı? (geri istemezsiniz sorun değil...)" sözleriyle ekran görüntüsünü paylaştı.

Curry parayı harcamadığını ve şirketin kaçınılmaz olarak geri isteyeceği zamana kadar parayı sakladığını söyledi.

Şirketlerin yazılımlarındaki güvenlik açıklarını bularak para kazanan güvenlik mühendisi, Google dahil olmak üzere birçok şirketin hatalarını bularak ödül kazandığını söyledi. Ancak Google için yaptığı çalışma ile transfer edilen tutar arasında bir bağlantı kuramaması üzerine Google ile iletişime geçtiğini belirtti.

GOOGLE: İnsan hatası sonucu bir yanlışlık oldu

Bir Google sözcüsü Twitter'daki paylaşımdan sonra, "Ekibimiz insan hatası sonucu yanlış tarafa ödeme yaptı. Etkilenen ortak tarafından paranın bize hızlı bir şekilde iletilmesini takdir ediyoruz ve düzeltmek için çalışıyoruz" dedi.

Benzer bir olay, geçen ay bir kripto para borsası olan Crypto.com'un bir kadına 100 dolar yerine yanlışlıkla 10 milyon dolardan fazla para aktarmasıyla da yaşanmıştı. Ancak Crypto, Google kadar şanslı değildi. Paranın aktarıldığı kişi parayı harcayarak bitirmişti.