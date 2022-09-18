Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın yatak pozu sosyal medyada olay oldu! "En aşık sizsiniz tamam "

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Peltz ile dünyaevine girmişti. Beckham'ın oğlu Brooklyn'in sevgilisi Nicola'nın soyadını alması günlerce konuşulurken ünlü çift yatakta verdikleri pozla sosyal medyada yenide gündeme gelmeyi başardı.

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Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz geçtiğimiz aylarda rüya gibi bir düğün töreni ile dünyaevine girmişti. Yıldız futbolcu David Beckham'ın oğlunun eşi Nicola Peltz'in soyadını alma kararı günlerce en çok konuşulan konuların başında yer alırken çiftin bu kez de yatakta verdileri poz sosyal medyada adeta olay oldu.

Yatak pozu sosyal medyayı salladı

Evlendikten sonra radikal bir karara imza atarak eşi Nicola'nın Peltz soyadını alan futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham yeniden gündeme geldi. Eşi Nicola Peltz'in sosyal medya hesabından yaptığı yatak pozu paylaşımı dakikalar içerisinde binceler beğeni alırken, çok sayıda da yorum aldı.

"En aşık sizsiniz tamam "

İnstagramda 2.7 milyon takipçisi bulunan Nicola Peltz, eşi Brooklyn Beckham ile sarılarak uyuduğu anda çekilen aşk dolu fotoğrafı paylaştı. Güzel ismin gönderisinin altında sayısız yorum yapılırken bu poz takipçilerini adeta ikiye böldü. Fotoğrafı çeken kişinin kim olduğu merak konusu olurken çiftin hayranları, "Eğer gerçekten uyuyorsanız, böyle bir fotoğrafı nasıl çektiniz? Meraklı beyinler gerçekten bilmek istiyor", "Bu fotoğrafı kim çekti?" ve "Neden ve nasıl?" gibi yorumlarda bulundu. Öte yandan fotoğrafa yapılan ve 350'den fazla beğeni alan Türkçe yapılmış "En aşık sizsiniz aşkım, tamam" yorumu dikkat çekti.

İşte Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın o çok konuşulan pozu;

Brooklyn Beckham kimdir?

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham'da en babası kadar ünlü olma yolunda ilerliyor. Evlilik kararı sonrası eşi Nicola Peltz'in soyadını almasının ardından günlerce konuşulan ünlü isim hakkında bilgiler merak edilip, araştırılmaya devam ediliyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen Brooklyn Beckham kimdir? İşte Brooklyn Beckham hakkında derlediğimiz öne çıkan bilgiler...

İnter, Milan, PSG, Manchester United ve Real Madrid birçok dev kulüpte forma giyen David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham 4 Mart 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Hatta en az babası kadar yakışıklı olan Brooklyn bir dönem modellik yapmıştır.

Aynı zamanda yemekle yakından ilgilenen Brooklyn, aşçılık eğitimi de almıştır. Brooklyn Beckham, sevgilisi Nicola Peltz ile 9 Nisan 2022 tarihinde henüz 23 yaşındayken dünyaevine girmiştir.