BIST 3.377
DOLAR 18,26
EURO 18,28
ALTIN 983,47
HABER /  SPOR

Erol Bulut: Dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı verilmiyor

Erol Bulut: Dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı verilmiyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Abone ol

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Hakemlerin kurallara bakması gerekiyor. Kuralları ya biz bilmiyoruz ya da onlar bilmiyor. Vücuttan sekiyor, dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı verilmiyor. 2. yarıda da bizim penaltımız verilmedi. Son golde Gomez, oyuncumuzu itiyor, faul vardı ancak hakem görmüyor. Adaletli gitmeyen bir ligde, maç kazanma şansımız yok."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP ve İyi Parti'nin anket çekişmesi! Anketler üzerinden kavga sürüyor
CHP ve İyi Parti'nin anket çekişmesi! Anketler üzerinden kavga sürüyor
Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 yendi
Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 yendi
Bu burçların zekasını sakın hafife almayın! Şeytana bile pabucunu ters giydirecek burçlar
Bu burçların zekasını sakın hafife almayın! Şeytana bile pabucunu ters giydirecek burçlar
Diş etlerinizle başınız dertteyse canınızı sıkmayın! İğde meyvesi derdinize derman olacak
Diş etlerinizle başınız dertteyse canınızı sıkmayın! İğde meyvesi derdinize derman olacak
Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın yatak pozu sosyal medyada olay oldu! "En aşık sizsiniz tamam "
Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın yatak pozu sosyal medyada olay oldu! "En aşık sizsiniz tamam "
Londra polisinden Kraliçe'nin cenaze töreni için olağanüstü güvenlik önlemi
Londra polisinden Kraliçe'nin cenaze töreni için olağanüstü güvenlik önlemi
Sonbahar geldi saçlarım dökülmeye başladı diyenler işte bilmeniz gerekenler
Sonbahar geldi saçlarım dökülmeye başladı diyenler işte bilmeniz gerekenler
Google yanlışlıkla bir kişiye 250 bin dolar gönderdi
Google yanlışlıkla bir kişiye 250 bin dolar gönderdi
Bunları yaparsanız ilişkinizi biter! Uzak durmanız gereken bu konular ilişkilerin ömrünü kısaltıyor
Bunları yaparsanız ilişkinizi biter! Uzak durmanız gereken bu konular ilişkilerin ömrünü kısaltıyor
Çeşme'de makilik alanda yangın çıktı! Evleri boşaltın anonsları yapılıyor
Çeşme'de makilik alanda yangın çıktı! Evleri boşaltın anonsları yapılıyor