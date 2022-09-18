Erol Bulut: Dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı verilmiyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Abone ol

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Hakemlerin kurallara bakması gerekiyor. Kuralları ya biz bilmiyoruz ya da onlar bilmiyor. Vücuttan sekiyor, dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı verilmiyor. 2. yarıda da bizim penaltımız verilmedi. Son golde Gomez, oyuncumuzu itiyor, faul vardı ancak hakem görmüyor. Adaletli gitmeyen bir ligde, maç kazanma şansımız yok."