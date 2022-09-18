Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 yendi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti.

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Süper Lig'de 7. hafta maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk etti. Son olarak Avrupa'da Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan, ligde 5 maçta 10 puan toplayan Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'a karşı galibiyet için sahaya çıktı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 5.dakikada Rossi'nin golüyle öne geçti. Alanyaspor'da Leroy Fer'in kaptırdığı topta Miguel Crespo araya girdi ve Valencia'ya bıraktı. Savunmanın ayak koyduğu top Rossi'nin önünde kaldı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

Gollerine devam eden Fenerbahçe, 17.dakikada Gustavo Henrique ile farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Arao ön direkte topu içeriye ortaladı. O bölgede Gustavo iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu.

Penaltı kaçtı

Fenerbahçe'de Pedro, ceza sahasına girerken Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Fenerbahçe'de Pedro'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Runar Alex Runarsson kurtardı. Penaltıyı kaçırmasına rağmen taraftarlar Pedro tezahüratları yaptı.

Kaçan penaltı sonrası Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Emre'nin pasında Valencia'dan önce savunma araya girdi. Dönen topa gelişine vuran Mıguel Crespo güzel bir golle skoru 3-0'a getirdi. Bu golün ardından ilk yarı sona erdi.

İkinci yarı durağan başlarken iki takımda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

70.dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle farkı 4'e çıkardı. İrfan'ın pasıyla solda topla buluşan Lincoln, yerden içeriye sert çevirdi. Valencia kale önünde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 4-0 oldu.

İrfan Can Kahveci'nin golüyle fark 5 oldu

76.dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 5'e çıkardı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia, sağ çaprazdaki İrfan'ı düşündü. Onun sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. Sarı-lacivertliler skoru 5-0 yaptı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek milli ara öncesi haftayı galibiyetle noktaladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki puanını 13'e yükseltti. Maçtan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 8 puanda kaldı.