CHP ve İyi Parti'nin anket çekişmesi! Anketler üzerinden kavga sürüyor

AK Parti ile oy oranlarının eşitlendiğini savunan CHP ile CHP'den daha çok oy almayı hedefleyen İyi Parti arasında anketler üzerinden kavga sürüyor.

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Türkiye bir yıldan az bir süre kala haziran 2023 seçimine odaklandı. Cumhur İttifakı'nda aday tartışmasız şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken muhalefette belirsizlik sürüyor.

Her hafta yeni kavga

6 muhalefet lideri 6'lı masada bir araya gelerek parlamenter sisteme dönüş için mutabakata varsa da hemen hemen her hafta birbirine benzemez bu 6 parti arasında yeni bir kavga ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta CHP'den yükselen 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sesleri üzerinden birbirlerine giren muhalefet paydaşlarının en önemli kavgası ise seçim öncesi aday olacak isim.

Anket çekişmesi kızışıyor

Aday tartışmaları sürerken parlamenter sistem vaadi ile bir araya gelen partiler Meclis'teki temsil gücü içinde kıyasıya yarışıyor.

Özellikle partilerin yaptırdıkları ve kamuoyunda farklı şirketlerin anketlerinde bu çekişme gözle görülür şekilde artıyor.

CHP'nin yüzde 30 iddası İyi Parti'yi yalanlıyor

Duvar'da yer alan habere göre, CHP farklı farklı araştırma şirketlerinin yaptıkları ve kendi yaptırdıkları anketleri de değerlendirerek ortalama alıyor, analizler yapıyor.

CHP'nin elindeki anketlere göre AK Parti ile CHP parlamento seçimlerinde yüzde 30-31'lik oranla başa baş durumda.

CHP'nin bu çalışmalarının sonuçlarına göre ise İyi Parti'ye atfedilen yüzde 20'lik oy oranını yalanlıyor.

'CHP'den çok oy alacak' değerlendirmesi

İyi Parti'ye yakın anket şirketlerinde ise partinin CHP'den fazla oy alabileceği vurgulanırken CHP'den İyi Parti'ye yoğun geçişler yaşandığı belirtiliyor.

Bu kapsamda iki parti de kamuoyunda birbirlerine karşı oy oranlarını yüksek göstererek psikolojik üstünlük elde etme amacı güdüyor.