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Türkiye'nin dünya IQ sıralamasındaki yeri belli oldu

Türkiye'nin dünya IQ sıralamasındaki yeri belli oldu

World Population Review'in yayınladığı dünya IQ sıralamasında Singapur ilk, Senegal son sırada yer alırken Türkiye ise 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu.

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4 yıl aradan sonra World Population Review'in dünya ülkelerinin zeka puanı (IQ) sıralamasını yayınlandı. 100 ülke arasında yapılan araştırmada 4 yıl içinde değişiklikler yaşandı.

Araştırmada bazı ülkelerde birkaç puanlık artış gözlendi. Dünyanın zekasını ölçen World Population Review'e göre en zeki üç ülke sırasıyla Singapur, Hon Kong ve Tayvan oldu.

Türkiye 48'inci sıraya yerleşti

Puanı en düşük 3 ülke ise Senegal, Etiyopya, Gine Bissau oldu.

Türkiye ise listede orta sıralarda yerini aldı.  Türkiye 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu.

Dünya IQ sıralaması şu şekilde:

100. Senegal - 60
99. Etiyopya - 61
98. Gine-Bissau - 62
97. Eritre - 63
96. Kongo - 63
95. Kamerun - 65
94. Çad - 65
93. Gana - 69
92. Nijerya - 70
91. Sudan - 70
90. Güney Afrika - 70
89. Fildişi Sahili - 71
88. Kenya - 71
87. Zimbabve - 72
86. Zambiya - 72
85. Nepal - 77
84. Bangladeş - 77
83. Katar - 78
82. Sri Lanka - 79
81. Afganistan - 80
80. Suudi Arabistan - 81
79. Hindistan - 81
78. Umman - 82
77. Fas - 82
76. Kolombiya - 82
75. Cezayir - 82
74. Pakistan - 82
73. Fiji - 83
72. Bahreyn - 83
71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83
70. Brezilya - 83
69. Burma - 83
68. Ekvador - 83
67. Mısır - 83
66. Endonezya - 84
65. Arnavutluk - 84
64. Karadağ - 84
63. İran - 84
62. Kuveyt - 85
61. Bolivya - 85
60. Venezuela - 85
59. Irak - 86
58. Meksika - 86
57. Filipinler - 86
56. Kosta Rika - 86
55. Mauritius - 87
54. Brunei - 88
53. Bermuda - 88
52. Kamboçya - 88
51. Şili - 89
50. Sırbistan - 89
49. Tayland - 89

48. Türkiye - 89

47. Romanya - 90
46. Arjantin - 90
45. Bulgaristan - 91
44. Yunanistan - 92
43. Kazakistan - 92
42. Gürcistan - 92
41. Malezya - 93
40. İsrail - 94
39.Vietnam - 94
38. İrlanda - 94
37. Portekiz - 95
36. Ukrayna - 95
35. Hırvatistan - 95
34. Rusya - 96
33. Polonya - 97
32. İspanya - 97
31. İtalya - 97
30. Malta - 97
29. Moğolistan - 98
28. Macaristan - 98
27. Amerika Birleşik Devletleri - 98
26. Fransa - 98
25. Avustralya - 99
24. Estonya - 99
23. Çekya - 99
22. Danimarka - 99
21. Lüksemburg - 99
20. İsveç - 99
19. Norveç - 99
18. Yeni Zelanda - 100
17. Avusturya - 100
16. Birleşik Krallık - 100
15. Almanya - 100
14. Belçika - 100
13. Kanada - 101
12. Finlandiya - 101
11. İzlanda - 101
10. Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101
9. Kuzey Kore - 102
8. Hollanda - 102
7. İsviçre - 102
6. Çin - 104
5. Japonya - 105
4. Güney Kore -106
3. Tayvan - 106
2. Hong Kong - 108
1. Singapur 108

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