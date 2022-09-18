Medipol Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük'ü geçemedi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kaldı.Abone ol
Başakşehir ve Trabzonspor, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.
Karşılaşmada iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi.
Medipol Başakşehir'de 90+3. dakikada Mahmut Tekdemir, Fatih Karagümrük'te ise Dk. 90+5. dakikada Shukurov kırmızı kart gördü.
Başakşehir bu sonuçla puanını 14'e, Fatih Karagümrük ise 6'ya çıkardı.
Başakşehir milli aranın ardından deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise İstanbulspor'u konuk edecek.
Medipol Başakşehir: 0 - VavaCars Fatih Karagümrük: 0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Osman Gökhan Bilir
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 58 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 86 Aleksic), Traore (Dk. 86 Okaka), Münir (Dk. 65 Szysz), Keny (Dk. 58 Serdar Gürler)
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 25 Biraschi), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev (Dk. 86 Caulker), Jimmy Durmaz, Shukurov, Kouassi (Dk. 86 Burak Kapacak), Borini, Diagne (Dk. 79 Colley)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 90+5 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük)