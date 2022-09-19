ABD'nin Dedeağaç planı belli oldu! Dedeağaç'a savaş gemileri yanaşacak

ABD'nin yunanistan desteğinin perde arkası aralandı. Dedeağaç Limanı'nda askeri varlık bulundurmaya başlayan ABD'nin, lojistik amaçlı kullanılan Dedeağaç limanını adeta yeni bir deniz üssüne dönüştürmeyi hedeflediği ifade edildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre böylece limana Amerikan muhrip gemileri yanaşabilecek.

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ABD, son yıllarda Balkanlar ile Avrupa’ya silah ve personel sevkıyatı için lojistik amaçla kullandığı Dedeğaç (Aleksandrupolis) limanını, yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planladığı ortaya çıktı. Hedef, özelleştirme süreci başlatılan Dedeğaç limanı ile ilgili ihaleyi, Amerikan şirketlerinin kazanması ve limanın ABD Deniz Kuvvetleri’nin “çelik yumruğu” olarak da bilinen “Arleigh Burke” sınıfı muhrip gemiler (destroyer) ile benzer büyüklükteki savaş gemilerinin yanaşabilecekleri şekilde genişletilmesi.

Savaş gemileri yanaşacak şekilde...

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD’nin, başta yüksek rütbeli askerler olmak üzere çeşitli vesilelerle, Dedeağaç limanının büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesi planlarını Yunan yetkililere ilettiklerini yazdı. “Arleigh Burke” sınıfı destroyerler, ABD’nin Girit adasındaki Suda üssüne yanaşabiliyorlar. Bu planın gerçekleştirilmesi halinde çeşitli tipte savaş gemileri, Dedeağaç limanını da kullanabilecek.

Türkiye'den sadece 40 km uzakta

Yunanistan, geçen yıl ABD ile imzaladığı yeni savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde, Türkiye’den sadece 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç’ta, 156’ncı Motorize Topçu Taburu’nun barındığı “Yanuli” kışlasını üs olarak tahsis etti. “Yanuli” kışlasında, Balkanlar ve Avrupa ülkelerine gitmek üzere Dedeağaç’a gelen Amerikan askerlerinin konaklayabilmeleri için 300-400 kişi kapasiteli tesisler inşa ediliyor.

F-35 ve İHA'lar

Kathimerini, haberinde ayrıca Amerikalıların, Girit’teki Suda Üssü’nün (deniz ve hava üssü) büyük insansız hava araçları (İHA) ve F-35 tipi savaş uçaklarının konuşlanabilmelerini sağlayacak şekilde, yeni tesis inşası ile de yakından ilgilendiklerini kaydetti. İki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşması, Suda Üssü’nün genişletilmesini de öngörüyor. Gazete, ABD’nin ilgilendiği bir diğer konunun ise, Rus savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini daha iyi izleyebilmesi için Ege’de “Denizcilik alan bilinci” (Maritime Awareness Domain) radarları yerleştirmek olduğunu da belirtti.