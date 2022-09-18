Milli Takım'da sakatlık! 2 isim kadroya dahil edildi

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Salih Özcan aday kadrodan çıkartılırken, İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci kadroya dahil edildi.

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Borussia Dortmund'un Schalke ile oynadığı maçta sakatlanan Salih Özcan, A Milli Takım kadrosundan çıkarılırken Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe 'den İsmail Yüksek kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."