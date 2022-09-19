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Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan gizlice buluştu! Babacan'ın isteği Kılıçdaroğlu'nu şok etti

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan gizlice buluştu! Babacan'ın isteği Kılıçdaroğlu'nu şok etti

Altılı Masa'nın iki ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Ankara Ahlatlıbel’de gizlice buluştu. Altılı Masa'nın diğer liderlerin bilgisi dışında yemek yiyen Kılıçdaroğlu ve Babacan, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuştu... Ali Babacan'ın isteği Kılıçdaroğlu'nu bile şaşırttı.

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Muhalefet partilerinin kurduğu 6'lı masada adaylık krizi sürüyor. 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adayını henüz açıklayamayan masada partiler arası gizli pazarlıklar ifşa oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu altılı masadan kendi adaylığına tam destek alamazken, geçtiğimiz hafta kritik bir buluşma gerçekleştiği öğrenildi. CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da, Deva Partisi lideri Ali Babacan ile akşam yemeğinde buluştuğu öğrenildi.

Babacan Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen yemekte iki liderin diğer ortaklarının bilgisi dışında Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı üzerinde istişare yaptıkları ileri sürüldü.

Babacan'ın yemekte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendi adaylığına destek istediği iddia edildi. Bilindiği gibi Babacan 6'lı masada bir fikir birliğine varılamazsa kendisinin aday olacağını açıklamıştı.

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