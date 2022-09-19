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İETT otobüsü tramvay hattına girdi! Tramvay seferleri durdu

İETT otobüsü tramvay hattına girdi! Tramvay seferleri durdu

İSTANBUL'da Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

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 Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı. T1 Kabataş - Bağcılar hattı seferleri Kabataş - Soğanlı istasyonu arasında yapılıyor. Soğanlı istasyonunda aktarma yapan vatandaşlara Bağcılar – Soğanlı istasyonları arasında İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verdi.

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle Bağcılar-Soğanlı durakları arasında durdurulan seferler normale döndü. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesine yer verildi.

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