İETT otobüsü tramvay hattına girdi! Tramvay seferleri durdu

İSTANBUL'da Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı.Abone ol
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı. T1 Kabataş - Bağcılar hattı seferleri Kabataş - Soğanlı istasyonu arasında yapılıyor. Soğanlı istasyonunda aktarma yapan vatandaşlara Bağcılar – Soğanlı istasyonları arasında İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verdi.
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle Bağcılar-Soğanlı durakları arasında durdurulan seferler normale döndü. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesine yer verildi.