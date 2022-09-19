İkinci defa mahkemelik olan Ece Ronay söyledikleriyle yeri göğü salladı! "Erbil kızından küçük kızları..."

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay taciz iddiaları ile davalık olmuşlardı. Şimdilerde Ronay'ın, Erbil'e 'dilenci' demesi ile tekrardan davalık olan ünlü isimlerden Ece Ronay Mehmet Ali Erbil hakkında söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.

Abone ol

Türk televizyonunun ünlü sunucu ve komedyen ismi Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz senelerde kaçış sendromu hastalığı yüzünden bir süre ekranlardan uzak bir yaşam sürmüştü. Her hareketiyle gündem olmayı başaran ünlü isim rahatsızlığını atlattıktan sonra tekrardan katıldığı programlar ve paylaşımlarıyla gündemlerin aranan yüzü haline gelmişti.

Tiktok fenomeniyle davalık olup Tiktok açtı

2021 yılının başlarında klibinde oynadığı Tiktok fenomeni Ece Ronay'ı taciz etme iddiaları ile uzun süre konuşulan Erbil, Ece Ronay'la davalık olmuştu. Bu yıl kendiside en çok kullanılan sosyal medya platformu Tiktok'a adım atan Erbil sosyal medya hesabından Tiktok çektiği anları yayınlaması üzerine videoda yaptığı hareketlerle uzun süre eleştirilmişti.

"Yeni dilenciniz hayırlı olsun" davası...

Çektiği Tiktok'ta diliyle yaptığı hareketlerle herkesi şaşkına uğratan Erbil sevenlerinden Tiktok hesabı üzerinden hediyeler istemişti. Erbil'in bu hareketlerine geçen sene davalık olduğu Tiktok fenomeni Ece Ronay'dan yorum gecikmemişti. Ronay, Erbil'in o anlarını paylaşarak "Zamanında bana TikTok’ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş. Çok keyifliyim. Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye." yorumunu yapmıştı.

Uzun süre gündemlerden düşmeyen bu yorumdan aylar sonra Mehmet Ali Erbil'den yapılan yorumlara bir hamle geldi. Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan kendisine 'dilenci' dediğini öne sürerek saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mehmet Ali Erbil'in avukatının savcılığa suç duyursunda bulunması üzerine ünlü isimler tekrardan davalık oldular.

Söyledikleri akıllara durgunluk verdi

Bunun üzerine Tiktok fenomeni Ece Ronay sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Ali Erbil hakkında açtı ağzını yumdu gözünü Ronay İnstagram hesabından yaptığı paylaşımın ilkine "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz. Saygınlığınız yok ki zarar vereyim, herkes sizin ne m*l olduğunuzu biliyor." notunu ekledi.

Ünlü isim daha sonra Erbil hakkında herkesi şaşkına çeviren o açıklamayı yaptı. Ronay ikinci paylaşımına "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları TikTok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor daha önce tecrübeyle sabitlediniz." yorumunu yaptı. İşte Ece Ronay'ın o açıklamaları...