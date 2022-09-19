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Real Madrid rakip tanımıyor derbide şans tanımadılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Real Madrid rakip tanımıyor derbide şans tanımadılar

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

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Karşılaşmanın ilk yarısında golleri bulan Real Madrid'te Rodyrgo Goes (Dk. 18) ve Federcio Valverde (Dk. 36) rakip ağları havalandırdı.

Atletico Madrid'in tek golü ise 83. dakikada Mario Hermoso'dan geldi.

Hermoso, 90+1. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

La Liga'da 6'ta 6 yapan Real Madrid 18 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın rakibi Barcelona'nın 16 puanı bulunuyor.

Atletico Madrid ise 10 puanla 7.likte kaldı.

Ligde 171. kez oynanan Madrid derbisinde rakibine karşı büyük üstünlüğü olan Real Madrid, galibiyet sayısını 91'e çıkardı. Derbide Atletico Madrid'in 40 galibiyeti bulunurken, iki takım arasında 40 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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