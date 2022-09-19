Mahkum ve Camdaki Kız’a reytinglerde nal toplattı o dizi zirveye mıh gibi çakıldı

Yeni sezonun başlaması ile birçok kanal ard arda gözde dizilerini yayına sokmaya başladı. Her gün ayrı bir dizi ekranlarda kalabilmek için reyting savaşı verirken perşembe günü için bu durum çok farklı. Perşembe akşamları zirve savaşı veren Mahkum ve Camdaki Kız'a şimdi çok sıkı iki rakip daha çıktı.

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Ekranlarda yeni sezon başladı, seyircinin merakla beklediği dizilerin yeni bölümleri ekran savaşına hızlı başladı. Her gün birkaç dizinin birden zirvede olmak için verdiği reyting savaşının en kızıştığı günlerden biri de perşembe oldu. Seyircisi tarafından merakla beklenen Mahkum ve Camdaki Kız yeni sezon bölümleri ile perşembe günü ekran sınavlarını verdi.

Ekranlarda görülmemiş reyting savaşı

Geçtiğimiz dönem Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız ve FOX'ta yayınlanan Mahkum dizisi perşembe akşamlarının en iddialı iki yapımı olarak ekranlara geldi. İki dizi de yayınlandığı her bölümü ile reyting listesinin zirvesinde olmak için kıyasıya yarıştı. Dönüşümlü olarak zirvenin tadına bakan bu iki dizi yeni sezonda büyük bir şok yaşadı.

Tüm dizileri solladı, bakın zirvenin galibi kim oldu?

İki dizinin de tatile girmesinin ardından perşembe akşamları Star Tv'de Duy Beni adlı gençlik dizisi ekrana gelmeye başladı ve seyirci bu diziye daha ilk bölümünden büyük ilgi gösterdi. Özellikle Z kuşağı diziye sahip çıktı ve perşembe günlerinin en iddialı yapımları arasına girmeyi başardı.

Herkes en iddialı yapımların bir araya geldiği perşembe günü ne olacak diye beklerken bir dizi resmen rakiplerini perişan etti ve reyting listesinin zirvesine oturdu. Yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova’nın gidişi ile birlikte Mahkum ve Camdaki Kız dizisinin karşısına yaz döneminde başlayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi eklendi.

Herkes büyük bir şok yaşadı

Perşembe akşamları yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin, Mahkum ve Camdaki Kız’ın yeni sezonda başlaması ile akıbetinin ne olacağı merak konusuydu. Bu perşembe Mahkum ve Camdaki Kız'ın iki dizinin de yeni sezon ilk bölümlerinin yayınlanmasının hemen ertesinde ortaya çıkan reytingler, herkes için büyük sürpriz oldu!

Bu haftanın galibi ne Kanal D'nin Camdaki Kız'ı, ne FOX'un Mahkum'u ne de Star'ın Duy Beni dizisi oldu. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, yeni bölümüyle 15 Eylül Perşembe akşamı Total ve ABC1 kategorilerinde ilk sıraya yerleşti.

Camdaki Kız, AB kategorisinde Mastercheff Türkiye programının ardından 2. sırada yer aldı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ise 3. sıradaydı. Mahkum dizisi ise Total’de 6., AB’de 5. ve ABC1’de ise 7. sıradaydı. Aynı akşam Star TV’nin gençlik dizisi Duy Beni de ekrandaydı ancak dizi ilk 10 sıralamasına giremedi.