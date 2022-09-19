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Ailecek oturdukları esnada oldu! Feci olay genç kız kanlar içinde kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ailecek oturdukları esnada oldu! Feci olay genç kız kanlar içinde kaldı

SAMSUN'un Havza ilçesinde amcası tarafından kazara vurulan genç kız hayatını kaybetti. Muhtar Mehmet T, hastaneye gelen ekibe silahıyla teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre, mahalle muhtarı Mehmet T, evlerinin bahçesinde ailecek oturdukları esnada ruhsatlı tabancasının kazayla ateş alması sonucu yeğeni 20 yaşındaki Ayşenur T'yi yaraladı.

Mehmet T, yaralı genç kızı kendi aracıyla Havza Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ayşenur T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhtar Mehmet T, hastaneye gelen Havza İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekibe silahıyla teslim oldu.

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