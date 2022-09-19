BIST 3.384
DOLAR 18,29
EURO 18,26
ALTIN 976,93
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Erdoğan'dan seçimlerle ilgili iki talimat: Biz olmasak...

Erdoğan'dan seçimlerle ilgili iki talimat: Biz olmasak...

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında seçimlerle ilgili verdiği iki talimatı aktardı. Erdoğan'ın vekillere "Biz olmasak muhalefetin Türkiye’yi ne hale getireceğini izah edin."  dediğini yazdı.

Abone ol

2023 seçimleri için AK Parti hazırlıklara başladı. Seçim kampanyası ve izlenecek stratejiye ilişkin çalışmaları sıklaştıran iktidar partisinde Erdoğan'ın uyarıları birbiri ardına geliyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti MKYK toplantısında konuşulanları bugünkü yazısında paylaştı.

"Tevazu içinde olacağız"

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında "Biz insanlara hükümdar olarak değil hizmetkâr olarak gideceğiz. Şimdiye kadar öyle yaptık. Milletimize hizmetkâr olarak gittik. Yine öyle gideceğiz. Tevazu içinde olacağız. Kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Tevazu ve kucaklayıcı dil seçimde bizim iki ilkemiz olacak" dediğini aktardı. 

Selvi, Erdoğan'ın seçimlerle ilgili iki talimat verdiğini söyledi:

"1- Bizim, Türkiye’yi nereden nereye taşıdığımızı iyi anlatın.

2- Biz olmasak muhalefetin Türkiye’yi ne hale getireceğini izah edin." 

Selvi, "Elbette ki eser siyaseti bir noktaya kadar etkili oluyor. Ama AK Parti’nin bu konuda işi çok zor değil" yorumunu yaptı. 

ÖNCEKİ HABERLER
İkinci defa mahkemelik olan Ece Ronay söyledikleriyle yeri göğü salladı! "Erbil kızından küçük kızları..."
İkinci defa mahkemelik olan Ece Ronay söyledikleriyle yeri göğü salladı! "Erbil kızından küçük kızları..."
Türkiye ile iyi ilişkiler isteyen Paşinyan'a diaspora ve iç kamuoyu baskısı
Türkiye ile iyi ilişkiler isteyen Paşinyan'a diaspora ve iç kamuoyu baskısı
Real Madrid rakip tanımıyor derbide şans tanımadılar
Real Madrid rakip tanımıyor derbide şans tanımadılar
Mahkum ve Camdaki Kız’a reytinglerde nal toplattı o dizi zirveye mıh gibi çakıldı
Mahkum ve Camdaki Kız’a reytinglerde nal toplattı o dizi zirveye mıh gibi çakıldı
Kim Min-Jae'li Napoli tutulamıyor Milan'ı deplasmanda yendiler
Kim Min-Jae'li Napoli tutulamıyor Milan'ı deplasmanda yendiler
İETT otobüsü tramvay hattına girdi! Tramvay seferleri durdu
İETT otobüsü tramvay hattına girdi! Tramvay seferleri durdu
ABD'nin Dedeağaç planı belli oldu! Dedeağaç'a savaş gemileri yanaşacak
ABD'nin Dedeağaç planı belli oldu! Dedeağaç'a savaş gemileri yanaşacak
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan gizlice buluştu! Babacan'ın isteği Kılıçdaroğlu'nu şok etti
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan gizlice buluştu! Babacan'ın isteği Kılıçdaroğlu'nu şok etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'den müttefiklik ruhuyla hareket bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'den müttefiklik ruhuyla hareket bekliyoruz
Fransa'yı yenen İspanya, basketbolda Avrupa Şampiyonu
Fransa'yı yenen İspanya, basketbolda Avrupa Şampiyonu