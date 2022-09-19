Erdoğan'dan seçimlerle ilgili iki talimat: Biz olmasak...

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında seçimlerle ilgili verdiği iki talimatı aktardı. Erdoğan'ın vekillere "Biz olmasak muhalefetin Türkiye’yi ne hale getireceğini izah edin." dediğini yazdı.

Abone ol

2023 seçimleri için AK Parti hazırlıklara başladı. Seçim kampanyası ve izlenecek stratejiye ilişkin çalışmaları sıklaştıran iktidar partisinde Erdoğan'ın uyarıları birbiri ardına geliyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti MKYK toplantısında konuşulanları bugünkü yazısında paylaştı.

"Tevazu içinde olacağız"

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında "Biz insanlara hükümdar olarak değil hizmetkâr olarak gideceğiz. Şimdiye kadar öyle yaptık. Milletimize hizmetkâr olarak gittik. Yine öyle gideceğiz. Tevazu içinde olacağız. Kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Tevazu ve kucaklayıcı dil seçimde bizim iki ilkemiz olacak" dediğini aktardı.

Selvi, Erdoğan'ın seçimlerle ilgili iki talimat verdiğini söyledi:

"1- Bizim, Türkiye’yi nereden nereye taşıdığımızı iyi anlatın.

2- Biz olmasak muhalefetin Türkiye’yi ne hale getireceğini izah edin."

Selvi, "Elbette ki eser siyaseti bir noktaya kadar etkili oluyor. Ama AK Parti’nin bu konuda işi çok zor değil" yorumunu yaptı.