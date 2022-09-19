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İsmail Küçükkaya 'bu olursa Erdoğan kazanır liderler tasfiye olur' dedi

İsmail Küçükkaya 'bu olursa Erdoğan kazanır liderler tasfiye olur' dedi

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili altılı masa liderleri arasınaki görüş ayrılığı sürerken, İsmail Küçükkaya'dan "Bölünür ve çok adayla seçime gidilirse, Erdoğan kazanır. O zaman muhalefetteki tüm siyasi aktörler, liderler tasfiye olur." yorumu geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerindeki rakibi ya da rakipleri belli olmadı. Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıksa da altılı masada farklı isimler de telaffuz ediliyor. İyi Parti'nin Mansur Yavaş'ı ön plana çıkardığı kulislerde konuşuluyor.

FOX TV'den ayrılarak Halk TV'ye geçen gazeteci İsmail Küçükkaya konuya ilişkin Halk TV sitesinde kaleme aldığı "Kim kazanır?" başlıklı yazısında değerlendirmelerde bulundu.

Altı lider ortak aday çıkaracak

Millet ittifakının masasında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in aday göründüğünü belirten Küçükkaya muhalefete seçimi kazandıracak formülü verdi:

Altı lider ORTAK ADAY ÇIKARACAK. Tek aday. Hedef bu. Başarırlarsa kazanırlar. Altı lider beraber açıklama yapar ve ‘adayımız şu’ derse, Başkanlık sisteminden dönüş için yol haritası da açıklarlarsa çok büyük ihtimalle kazanırlar.

HDP’nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin de içinde olacağı 3. ittifak da ortak adayı destekse 9/10 puanlık bir fark bile oluşabilir. Kazanacak formül belli.

Yok eğer iktidarın istediği gibi masayı devirir… Kavga eder.. Bölünür ve çok adayla seçime gidilirse, Erdoğan kazanır. O zaman muhalefetteki tüm siyasi aktörler, liderler tasfiye olur. Hepsi tarihe gömülür. Bakalım ne yapacaklar...

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