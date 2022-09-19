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Amasya'da yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

AMASYA'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Feci kazada kamyonet sürücüsü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti. 41 yolcunun bulunduğu otobüste şoför ve 7 yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki 60 BP 042 plakalı yolcu otobüsü Suluova Çeltek Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Tural’ın kullandığı 55 H 3934 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 7 yaralı yolcu tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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