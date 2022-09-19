CHP'li belediyede taciz skandalı! Kadına 'Tanrıçamsın' diyen sapık: Çıplak bir yaz gecesi gibi...

"Ya benim olacaksın ya da"

Adana 1. Aile Mahkemesi, Aygül hakkında taciz ettiği kadına "Yaklaşmama ve rahatsız etmeme' cezası verdi. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan A.Y., "Tacizlerinden vazgeçmesi için çok yalvardım ama dinlemedi. 'Ya benim olacaksın ya da seni mahvederim' dedi.