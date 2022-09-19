CHP'li belediyede taciz skandalı! Kadına 'Tanrıçamsın' diyen sapık: Çıplak bir yaz gecesi gibi...
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinde taciz skandalı ortaya çıktı. Mali hizmetler daire başkanı, sözlü taciz ettiği kadın personeline sapıkça mesajlar gönderdi. Kadının şikayeti sonrası yargılanan şahsa uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi. Mağdur kadın, 'kadınlık gururumu ayaklar altına aldılar' diyerek yaşadıklarını anlattı.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ Genel Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan eşinden ayrılan 39 yaşındaki A.Y., iddiaya göre Mali Hizmetler Daire Başkanı Ümit Aygül (38) tarafından tacize uğradı.
Tacizlerden dolayı psikolojisi bozulan ve görevinden istifa etmek zorunda kalan 1 çocuk annesi A.Y. , Ümit Aygül hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cinsel saldırı' suçundan şikayette bulundu.
"Ya benim olacaksın ya da"
Adana 1. Aile Mahkemesi, Aygül hakkında taciz ettiği kadına "Yaklaşmama ve rahatsız etmeme' cezası verdi. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan A.Y., "Tacizlerinden vazgeçmesi için çok yalvardım ama dinlemedi. 'Ya benim olacaksın ya da seni mahvederim' dedi.
-Kadın olduğu için beni anlar düşüncesiyle genel müdür Nesrin Vursavuş'un kapısını çaldım ama dinlemedi. Tutanak bile tutmayarak dosyayı kapattı. CHP yönetimi taciz olayına kılını bile kıpırdatmadı. Kadınlık gururumu ayaklar altına alınmasını sebebiyet verdiler" dedi.