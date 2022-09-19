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Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni öncesi hiç görülmemiş portresi yayınlandı

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni öncesi hiç görülmemiş portresi yayınlandı

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth'in bugün düzenlenecek cenazesi öncesi, kraliyet Kraliçe'nin daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafını yayınladı.

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96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği cenaze töreni öncesi Kraliçe Elizabeth'in daha önce hiç yayınlanmamış bir portresi kraliyet tarafından paylaşıldı. Kraliçe'nin cenazesi, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana düzenlenen ilk devlet cenazesi olacak.

2. Elizabeth'in naaşı, 4 gün boyunca Westminster Sarayı’nda halkın ziyaretine açık kaldı. Kraliçe bugün Westminster kilisesinde resmi devlet töreniyle son yolculuğa uğurlanacak. Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının da yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

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