TOKİ sosyal konut e-devlet başvurularında yeni uygulama bugün başladı

Sosyal konut projesinde başvuru sayısı 3 milyonu aşarken bugünden itibaren, TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru yapma zorunluluğu kaldırıldı.

Abone ol

"İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için başvurular kademeli alındı.

Bugünden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Başvuru sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250." dedi.