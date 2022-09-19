Hava buz kesecek kar erkenden geliyor! Meteoroloji ve uzman isim gününü açıkladı! İstanbul, Bursa izmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre hava bir anda serinleyecek ve mevsim normalleri altına düşecek. Öte yandan kar da bu sene erkenci... Kerem Ökten ne zaman kar yağacak diye merak edenlere cevap verdi. Yağışlar da yurdun pek çok bölgesinde etkili olacak.
Eylül ayının son haftalarına girerken Meteoroloji’den serin hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugünden itibaren sıcaklık düşüşe geçiyor önce sonbahar ardından kış kendini hissettirecek. Kerem Ökten soğumanın Çarşamba'dan itibaren çok daha fazla etkili olacağını açıkladı. Bursa için de kar uyarısı var.
Sağanak yağış beklenen iller
Meteoroloji'nin sitesinde yağış beklenen bölgeler şöyle sıralanıyor:
(Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevreleri
Sıcaklık düşüyor
Hava sıcaklıklarının bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.
Uzman isim Keren Ökten'den soğuk uyarısı geldi ve Ökten şunları kaydetti:
-Cumartesi sabahından başlayarak akşam saat 6'ya kadar Antalya açıklarında fırtına bekleniyor. Denize açılmamalı...