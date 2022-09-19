Hava buz kesecek kar erkenden geliyor! Meteoroloji ve uzman isim gününü açıkladı! İstanbul, Bursa izmir...

Eylül ayının son haftalarına girerken Meteoroloji’den serin hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugünden itibaren sıcaklık düşüşe geçiyor önce sonbahar ardından kış kendini hissettirecek. Kerem Ökten soğumanın Çarşamba'dan itibaren çok daha fazla etkili olacağını açıkladı. Bursa için de kar uyarısı var.