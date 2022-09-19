Yaptığı paylaşım başını yaktı! Aleyna Tilki'nin o sözleri üzerine belediye harekete geçti

LGBT karşıtı yürüyüşe sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin o paylaşımı yüzünden konser veremedi. Belediye o paylaşımı görünce harekete geçti.

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Son dönemlerde magazin dünyasının aranan yüzlerinden olan her paylaşımı ve her açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde Çorum'da vereceği konser yüzünden problemler yaşamıştı. Çorum Diyanet-Sen şube başkanı İsmail Şanal, Aleyna Tilki'nin Çorum konserinin iptal edilmesini istemişti.

Diyanet-Sen şube başkanı Aleyna'yı istememişti!

Twitter hesabı üzerinden iptal isteyen Şanal paylaşımında "Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş... Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemiyoruz. Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kendi başını kendi yaktı

Uzun süre gündemlerden düşmeyen bu açıklama sonrası Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının Çorum'da sahne alacağını sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine duyurmuş ve adeta düşman çatlatmıştı. Fakat bu defa Aleyna Tilki'nin o paylaşımı başını yaktı. Ünlü şarkıcının o sözleri üzerine konseri iptal edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yapılacak olan Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alması beklenen Tilki'nin konserinin iptal edildiğini Osmancık Belediyesi duyurdu. Belediye iptal gerekçesinin Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz gün düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşe sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermesi olduğunu açıkladı.

"Zihniyetler çok korkunç" dedi konseri iptal edildi

Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "LGBT+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç..." sözlerine yer vermişti.

Bu sözler üzerine Osmancık Belediyesi sosyal medya hesabından konser iptalini böyle duyurdu: "Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir"

"Kültürümüzle bağdaşmayan açıklamalar..."

"Festival kapsamında “Halk Konseri” ve “Gençlik Konseri” olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı “Aleyna Tilki” davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir."

"Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."