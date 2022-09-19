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Fenerbahçe rekora koşuyor altı maçta 20 gol taraftar mest oldu

Fenerbahçe rekora koşuyor altı maçta 20 gol taraftar mest oldu

Kadıköy’de Alanyaspor’u 5-0’lık skorla devirerek taraftarını mest eden Fenerbahçe, müthiş zaferini bir de rekorla taçlandırdı. Fenerbahçe, dün akşam ki skorla 6 maç sonunda 20 gole ulaştı ve lig tarihinde bu süreçteki en başarılı dönemine ulaştı.

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Kadıköy’de Alanyaspor ’u 5-0’lık skorla devirerek taraftarını mest eden Sarı Lacivertliler, müthiş zaferini bir de rekorla taçlandırdı. Fenerbahçe , dün akşam ki skorla 6 maç sonunda 20 gole ulaştı ve lig tarihinde bu süreçteki en başarılı dönemine ulaştı.

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde dün akşam Ülker Stadı’nda Alanyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 5-0’lık skorla devirmeyi başardı. 5. dakikada Diego Rossi’yle perdeyi açan Kanarya, 17’de Gustavo Henrique’yle farkı 2’ye yükseltti.

45+4’te Miguel Crespo’nun şık golüyle soyunma odasına 3-0 önde giden Jorge Jesus’un öğrencileri, ikinci yarıda da gazdan ayağını çekmedi. 70. dakikada Enner Valencia’yla skoru 4-0 yapan Sarı-Lacivertliler’de 76’da İrfan Can Kahveci, skoru belirleyen golü attı ve Fenerbahçe, evinde 5-0’lık farklı skorla kazanarak taraftarını mest etti.

Averajda 14’ü buldu

Dün akşamki sonuçla bu sezon Süper Lig’de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaşarak rekor kırdı. Milli araya farklı galibiyetle giden Kanarya, 1 haftayı bay geçtiği için 6 maçta 13 puanla 7. haftayı kapattı ve artı 14 averajı yakaladı. Fenerbahçe, ligde milli ara sonrasında Beşiktaş ’a Vodafone Park’ta konuk olacak

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