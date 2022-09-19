Yeni sevgilisiyle ilgili yorumlara daha fazla dayanamadı! Gökhan Çıra takipçilerine ateş püskürdü

Geçtiğimiz ay Selin Ciğerci'den ayrılan futbolcu Gökhan Çıra yeni sevgilisi ile el ele görüntülenmişti. Sevgilisiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Çıra gelen yorumlar karşısında çıldırdı.

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Sosyal medyanının ilk fenomenlerinden cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci ile aşk yaşayan ünlü futbolcu Gökhan Çıra 2019 yılında yaşadıkları aşkı nikah masasına taşımış ve hayatlarını birleştirmişlerdi. İki yıl evli kaldıktan sonra aralarında problemler oluşmaya başlayan çift 2021 yılında anlaşmalı olarak evliliklerini bitirmişti.

İkinci şansı ihanet bitirmişti

Birbirlerinden ayrı kalamayan çift evliliklerine ikinci şansı vermişti. Boşandıktan 4 ay sonra tekrardan nikah masasına oturan ünlü isimlerin aşklarına nazar değdi. Bu defa evlilikleri kısa süren ikili ihanet iddiaları ile geçtiğimiz ay ikinci şansı verdikleri evliliklerini bitirmişlerdi.

Ayrılıktan kısa bir süre sonra başka aşklara yelken açan ikili herkesi şaşırttı. Adı bir çok ünlü isimle anılan Selin Ciğerci'nin geçtiğimiz haftalarda İtalyan bir yakışıklıyla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü isim aşk iddialarının yalan olduğunu basketbolcu bir isimle aşk yaşadığını ilan etmişti.

El ele görüntülenen taze aşıklardan ilk poz geldi

Selin Ciğerci'nin aşk itirafı üzerine Gökhan Çıra'da yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenmişti. El ele bebek sokaklarında gezen ikili muhabirleri görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemeyen taze aşıklar bir mekana girerek gözlerden uzaklaştılar.

Gökhan Çıra'nın muhabirlerden köşe bucak kaçırdığı yeni sevgilisinin sosyal medya fenomeni Sedef Bekiroğlu olduğu öğrenilmişti. Ünlü çift ilişkilerini ilk defa sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Birlikte paylaşım yapan çiftten Gökhan Çıra'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"Bunları gel yüzüme söyle!"

Sosyal medya kullanıcıları Çıra'nın gönderisine "Bu ne hız?", "Amaç Selin'i kıskandırmak mı?", "Gökhan Bey değişikliğe uyum sağlayacak mı" yorumları yapıldı. Futbolcu gelen yorumlara karşı daha fazla dayanamadı. Yorumlara sinirlenen Gökhan Çıra bir takipçisinin yorumuna "Canım senin g..ün biraz fazlamı kalkıyor bana mı öyle geliyor istersen bunları yüzüme de söyle olur mu? Bakalım sen yeni yüzüne uyum sağlayabilir misin?" cevabını verdi. İşte Gökhan Çıra ve Sedef Bekiroğlu'nun o pozu...