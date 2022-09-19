Saçınızı yüz şeklinize göre kestirin İşte tüm yüz hatları için uygun saç modelleri

Sonbaharın da gelmesiyle birlikte özellikle kadınlar kendilerinde bir değişiklik arayışına girebilirler. Akla ilk olarak saçlar gelir. Peki saçınızı kestirmek istiyorsunun fakat sizin yüz tipinize uygun en iyi saç modeli hangisi karar veremiyor musunuz? İşte tüm yüz tiplerine uygun saç modeli ve saç kesim şekilleri...

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Uzun zamandır kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsunuz fakat işe nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İşe saçlarınızdan başlayın... Sizi farklı gösterecek, içinize sinecek bir saç şekli için öncelikle yüz hatlarınızı iyi tanımanız gerekiyor. Çünkü herkesin yüz hattına göre değişne saç modelleri ve kesim şekilleri var. Yüzünüz yuvarlak, üçgen, kare ya da oval olabilir. Peki siz hangi saç kesiminizi tercih etmelisiniz? İşte size uyacak en uygun saç model şekilleri...

Eğer oval bir yüze sahipseniz bunlara dikkat

Eğer sizin de oval yüz hatlarınız varsa saçınıza şekil vermek çok kolay olmayacak. Güzellik uzmanlarına göre bu yüz şekli, kısa saçtan omuzlarda biten saç modellerine kadar hemen her tür kısa saç modelinde etkili sonuçlar veriyor. Ama uzun bir saç modeli tercih ederseniz yüzünüze yakışmayacağını düşünebilirsiniz. Orta uzunlukta saçlar iyi bakıldığında harika görünür; daha dolgun, katsız, küt stiller düşünün. Çünkü saç ne kadar uzun ve dolgun olursa kontrol etmesi de o kadar kolay olur.

İnce telli bir saçınız varsa uzun ve seyrek katları olan saç modellerini deneyebilirsiniz. Çünkü çok fazla kat, saçın daha ince ve seyrek görünmesine neden olur.

Kare saç modelleri tam yuvarlak yüzlüler için

Yüz şekliniz ovalden daha yuvarlak ise sizin için en uygun modellerden biri de uzun saç olabilir. Ayrıca daha ince katlar tercih etmeniz sizi daha havalı gösterecektir. Hatta normalde saçınızı ortadan ayırmıyorsanız, bu saç stiliyle bunu da deneyebilirsiniz. Yuvarlak yüzlerde temel kural; daha kare saç kesimlerini tercih etmektir.

Kulak arkası ve örgü modelleri tam üçgen yüzler için

Üçgen yüzler daha küçük bir alın ve daha geniş bir çene hattı ile kategorize edilir. Çene uzunluğunu ön plana çıkaracak bu yüz tiplerinde örgü modelleri, kulak arkası modeller ve sivri çene detayının ön plana çıktığı bir model seçmelisiniz. Ayrıca alnınızın dar olması nedeniyle kâkül kestirmekten kaçınmalısınız.

Elmacık kemiklerini ortaya çıkaran modeller seçin

Yeni bir saç kesimi seçerken kalp şeklinde bir yüzünüz varsa,özellikle dikkatli olmanız gerekir. Yüzünüzün üst kısmındaki genişliği azaltırken, kesiminizin yüzünüzün alt bölgelerine genişlik katacaktır. Ayrıca, kalp şeklinde yüz hatlarına sahip kadınlarda genellikle sahip olduğu çıkık elmacık kemiklerini de vurgulamak istemeniz mantıklı bir seçim olacaktır.

Hafif dalgalar kare yüz şekline çok yakışacak

Kare bir yüze sahipseniz, incecik, narin bir stil olağanüstü bir seçim olacaktır. Görünümünüzü biraz yumuşatmak istiyorsanız, daha yuvarlak ve dokulu katmanlar seçmelisiniz. Hafif dalgalı katlar size yazın sıcaklarında çekici bir görünüm katacaktır.





