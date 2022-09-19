Yunan bakana bir özgüven gelmiş! Bakan Akar'ı hedef aldı: Karşıya yüzüp geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?

YUNANİSTAN Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ziyaret ettiği Meis Adası'nda askerlerin arasından Kaş'a bakarak, "Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?" dedi.

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Yunanistan'ın çok satan gazetelerinden To Vima, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis ile birlikte ziyaret ettiği Meis Adası'nda yaptığı konuşmayı yayımladı.

"Ne diyorsunuz denize atlayıp gidip geleyim mi?"

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis, adanın belediye başkanı ve üst düzey askerlerin önünde konuşan Nikos Panagiotopoulos'un, Meis Limanı'ndan Antalya'nın Kaş ilçesini göstererek, "Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?" dediği belirtildi.

Bakan Hulusi Akar'a atıf yapmak istemiş

Gazeteye göre Nikos Panagiotopoulos bu konuşmayı, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Bir Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Normal bir Harp Okulu öğrencisi yüzerek gider oraya" sözlerine atıf olsun diye yaptı.