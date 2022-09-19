BIST 3.381
DOLAR 18,29
EURO 18,27
ALTIN 977,40

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu görüntüleri pahalıya patladı! Yolları ayırdılar

|
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu görüntüleri pahalıya patladı! Yolları ayırdılar

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullanma görüntüleri pahalıya patladı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Şeyma Subaşı, bu skandal nedeniyle işinden oldu. Bir spor giyim markası, Şeyma'nın kreatif direktör ve marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımını yapacaktı. Ancak marka, o görüntüler sonrası partiyi iptal etti. Markanın, skandallar prensesiyle yollarını ayıracağı iddia ediliyor.

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu görüntüleri pahalıya patladı! Yolları ayırdılar

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisiyle uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı. Skandalın ardından Şeyma'ya ilk darbe anlaşma yaptığı şirketten geldi! Subaşı'nın marka yüzü olduğu spor şirketi, tanıtım partisini iptal ettiğini açıkladı

111
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu görüntüleri pahalıya patladı! Yolları ayırdılar

Bugünlerde, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleriyle gündemde olan Şeyma Subaşı, kendisiyle birlikte bir markayı da yaktı!

211
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu görüntüleri pahalıya patladı! Yolları ayırdılar

Şeyma, popülerliği sayesinde bir spor giyim markasının kreatif direktörü olmuştu ve geçtiğimiz cuma günü de imza attığı koleksiyonun tanıtımını yapacaktı.

311
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu görüntüleri pahalıya patladı! Yolları ayırdılar

Marka, aynı zamanda reklam yüzü olan Şeyma ile birlikte mağazasında tanıtım partisi verecekti. Ancak o görüntülerden sonra parti iptal oldu.

411