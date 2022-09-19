Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu görüntüleri pahalıya patladı! Yolları ayırdılar
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullanma görüntüleri pahalıya patladı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Şeyma Subaşı, bu skandal nedeniyle işinden oldu. Bir spor giyim markası, Şeyma'nın kreatif direktör ve marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımını yapacaktı. Ancak marka, o görüntüler sonrası partiyi iptal etti. Markanın, skandallar prensesiyle yollarını ayıracağı iddia ediliyor.
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisiyle uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı. Skandalın ardından Şeyma'ya ilk darbe anlaşma yaptığı şirketten geldi! Subaşı'nın marka yüzü olduğu spor şirketi, tanıtım partisini iptal ettiğini açıkladı
Bugünlerde, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleriyle gündemde olan Şeyma Subaşı, kendisiyle birlikte bir markayı da yaktı!
Şeyma, popülerliği sayesinde bir spor giyim markasının kreatif direktörü olmuştu ve geçtiğimiz cuma günü de imza attığı koleksiyonun tanıtımını yapacaktı.
Marka, aynı zamanda reklam yüzü olan Şeyma ile birlikte mağazasında tanıtım partisi verecekti. Ancak o görüntülerden sonra parti iptal oldu.