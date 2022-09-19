BIST 3.384
DOLAR 18,29
EURO 18,26
ALTIN 976,93
HABER /  GÜNCEL

Şampiyon eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şampiyon eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti

3 kez dünya 2 kez de olimpiyat şampiyonluğu yaşayan eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Abone ol

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında vefat etti." denildi.

Açıklamanın devamında, "Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Kasapoğlu taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 91 yaşında vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Dağıstanlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı vefat etti
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı vefat etti
Yeni sevgilisiyle ilgili yorumlara daha fazla dayanamadı! Gökhan Çıra takipçilerine ateş püskürdü
Yeni sevgilisiyle ilgili yorumlara daha fazla dayanamadı! Gökhan Çıra takipçilerine ateş püskürdü
Kılıçdaroğlu mesajında söyledi: Birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız
Kılıçdaroğlu mesajında söyledi: Birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız
Saçınızı yüz şeklinize göre kestirin İşte tüm yüz hatları için uygun saç modelleri
Saçınızı yüz şeklinize göre kestirin İşte tüm yüz hatları için uygun saç modelleri
Şehit askerin intikamı alındı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Şehit askerin intikamı alındı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe rekora koşuyor altı maçta 20 gol taraftar mest oldu
Fenerbahçe rekora koşuyor altı maçta 20 gol taraftar mest oldu
Motorine çok büyük indirim! Bu gece yarısı (20 Eylül Salı) pompaya yansıyacak
Motorine çok büyük indirim! Bu gece yarısı (20 Eylül Salı) pompaya yansıyacak
İsmail Küçükkaya 'bu olursa Erdoğan kazanır liderler tasfiye olur' dedi
İsmail Küçükkaya 'bu olursa Erdoğan kazanır liderler tasfiye olur' dedi
Yaptığı paylaşım başını yaktı! Aleyna Tilki'nin o sözleri üzerine belediye harekete geçti
Yaptığı paylaşım başını yaktı! Aleyna Tilki'nin o sözleri üzerine belediye harekete geçti
TOKİ sosyal konut e-devlet başvurularında yeni uygulama bugün başladı
TOKİ sosyal konut e-devlet başvurularında yeni uygulama bugün başladı